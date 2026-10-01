Başkan Serdal Adalı, Joe Willock ile ilgilendiklerini açıkladı. (Fotoğraf: Reuters)

Başkan Serdal Adalı da daha önce yaptığı açıklamada Willock transferiyle ilgili sürecin ocak ayında yeniden değerlendirileceğini söylemişti. Adalı, teknik heyetin oyuncuyu istediğini belirterek Newcastle United'ın yaz döneminde transferine izin vermediğini açıklamıştı.

Joe Willock'un sözleşmesi sona eriyor. (Fotoğraf: Reuters)

SAVUNMAYA VASQUEZ TAKVİYESİ Beşiktaş'ın savunma hattı için düşündüğü isimlerden biri ise Johan Vasquez. Genoa forması giyen 27 yaşındaki Meksikalı stoper için siyah-beyazlılar'ın daha önce temas kurduğu belirtildi.

Beşiktaş'ın transferdeki diğer gündemi Johan Vasquez. (Fotoğraf: EPA)

Posta Deportes'in haberine göre Vasquez için Roma da ciddi girişimlerde bulundu. İtalyan ekibinin Dünya Kupası öncesinden itibaren oyuncunun transferi için görüşmeler yürüttüğü ancak sportif direktör Frederic Massara'nın ayrılığının ardından transfer planlamasının değişmesiyle dosyanın rafa kaldırıldığı aktarıldı.