Beşiktaş'tan çifte transfer hamlesi! Rota İngiltere ve İtalya
Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için iki yabancı oyuncu için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Joe Willock ve Johan Vasquez dosyalarında yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Willock transferinde Beşiktaş avantajlı konumda. Vasquez için ise dev rakipler var. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazanırken, yönetimin gündeminde iki yabancı futbolcu bulunuyor.
Yaz döneminde transferi gerçekleşmeyen Joe Willock için Newcastle United ile yaşanacak süreç takip edilirken, savunma takviyesi için Genoa forması giyen Johan Vasquez de yeniden gündeme alındı.
WILLOCK İÇİN OCAK AYI BEKLENİYOR
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Joe Willock konusunda ocak ayı kritik olacak.
Newcastle United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki İngiliz orta saha için İngiliz kulübünün yeni kontrat hazırlığında olduğu öğrenildi.
Tarafların ocak ayına kadar görüşmeler gerçekleştireceği, Willock'un Newcastle United'ın teklifini kabul etmemesi halinde ise Beşiktaş'ın transferde önemli bir avantaj elde edeceği belirtildi.
Böyle bir durumda siyah-beyazlılar, İngiliz futbolcuyla ocak ayında ön protokol imzalayabilecek.
Willock'un sezon sonunda serbest kalmasıyla birlikte 2027 yazında bonservis bedeli ödenmeden Beşiktaş'a katılması mümkün olacak.
Başkan Serdal Adalı da daha önce yaptığı açıklamada Willock transferiyle ilgili sürecin ocak ayında yeniden değerlendirileceğini söylemişti.
Adalı, teknik heyetin oyuncuyu istediğini belirterek Newcastle United'ın yaz döneminde transferine izin vermediğini açıklamıştı.
SAVUNMAYA VASQUEZ TAKVİYESİ
Beşiktaş'ın savunma hattı için düşündüğü isimlerden biri ise Johan Vasquez.
Genoa forması giyen 27 yaşındaki Meksikalı stoper için siyah-beyazlılar'ın daha önce temas kurduğu belirtildi.
Posta Deportes'in haberine göre Vasquez için Roma da ciddi girişimlerde bulundu.
İtalyan ekibinin Dünya Kupası öncesinden itibaren oyuncunun transferi için görüşmeler yürüttüğü ancak sportif direktör Frederic Massara'nın ayrılığının ardından transfer planlamasının değişmesiyle dosyanın rafa kaldırıldığı aktarıldı.
Vasquez için Juventus, Atletico Madrid ve Eintracht Frankfurt'un da ilgisinin bulunduğu kaydedildi.
Genoa ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Meksikalı savunmacı, bu sezon İtalyan ekibiyle 6 resmi karşılaşmaya çıktı ve 2 gol kaydetti.
ADALI: "OCAK AYINDA TEKRAR KONUŞACAĞIZ"
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, devre arası transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek yaz döneminde transfer edilemeyen bazı oyuncular için yeniden girişimde bulunacaklarını açıklamıştı.
Willock konusunda ise "İki ay sonra oyuncu serbest olacak. 20 milyon pound istedi, onu da kabul ettik. Ocak ayında tekrar konuşacağız. O dönem kulübü vermedi." ifadelerini kullanmıştı.