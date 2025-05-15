Ligde şampiyonluk için gün sayan Galatasaray, Trabzonspor’u yenerek Türkiye Kupası’nın sahibi oldu!

Şampiyon Galatasaray... Sarı-Kırmızılılar, 63. Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 3-0 yenerek mutlu sona ulaştı. Cimbom maça çok hızlı başladı. 5. dakikada Yunus Akgün, penaltı noktasına yerden çevirdi.

Barış Alper Yılmaz'ın sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0... 25'te Ozan Tufan'ın kale önünden kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. 31. dakikada Davinson topu Ozan Tufan'a kaptırdı. Tecrübeli oyuncu kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Günay gole izin vermedi.

VICTOR OSİMHEN SAHNEYE ÇIKTI

Galatasaray 2. yarıya da hızlı başladı. 46'da Yunus Akgün, Osimhen'e derin bir top gönderdi. Nijeryalı yıldız, Okay'dan topu kurtararak sert bir vuruşla farkı 2'ye çıkartan golü attı: 2-0. 63'te Yunus Akgün'ün asistinde Osimhen, müsait pozisyonda topu ağlara yolladı:

3-0. 74'te Nwakaeme'nin attığı gol ofsayta takıldı. 84'te Jakobs kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı yolladı. Galatasaray Gaziantep'te kupaya uzandı.

BARIŞ ALPER GOLLE DÖNDÜ!

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe ile oynanan çeyrek final mücadelesinde oyundan çıktıktan sonra yaşananlar nedeniyle kırmızı kart ile cezalandırılmış ve yarı finalde Konya'ya karşı forma giyememişti. Finalde 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ın dün gece ilk golüne imza attı.

ASLAN LİSTEYE ANTEP'İ DE EKLEDİ

İstanbul dışında Ankara, İzmir, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Konya, Bursa, Antalya, Sivas ve Şanlıurfa'da kupalar kazanan Galatasaray, Gaziantep'te de kupa kazandı.