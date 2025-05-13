Galatasaray çifte zaferle kupa sayısını 62’ye çıkarmaya hazırlanıyor

Özellikle son 40 yılda Türk futbolunda büyük bir hegemonya oluşturan Galatasaray kupa sayılarında rakipleriyle arasındaki farkı giderek büyütüyor.

Tarihindeki 25. Süper Lig şampiyonluğuna ve 5. yıldıza sadece 1 puan uzaklıkta olan Sarı-Kırmızılılar yarın da Trabzonspor'a karşı Ziraat Türkiye Kupası finalinde mücadele edecek.

Cimbom eğer sezonu çifte zaferle tamamlarsa toplam 62. kupasına ulaşmış olacak. Galatasaray'ın şu ana kadar 24 Süper Lig, 18 Türkiye Kupası ve 17 Süper Kupası, 1 UEFA Kupası ve 1 de UEFA Süper Kupası bulunuyor.

Buna karşın Sarı-Kırmızılılar'ın ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin toplam kupa sayıları ise ancak 72 yapıyor. Beşiktaş 37 kez kupa sevinci yaşarken, Fenerbahçe ise son yıllarda ortaya çıkan başarısız tablo nedeniyle kupa sayısında 35'te kalmış durumda.