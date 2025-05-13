7. Etnospor Kültür Festivali için nefesler tutuldu! Bilal Erdoğan’dan önemli mesajlar: Gazze’nin sesi olacağız

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 22-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 7.Etnospor Kültür Festivali öncesi basın toplantısı düzenlendi.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan önemli açıklamalarda bulunarak "Festival, çocuklarımızın belki de ilk defa ata binmesini, ok atmasını sağlamayı hedefliyor. Yağlı güreş seyretmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Yurt dışından gelen spor branşlarının da Türkiye'de ilk defa tanıtıldığına şahitlik edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gazze'de yapılan soykırımı unutmayacaklarına dikkati çeken Erdoğan "Anadolu'nun kültürel zenginliğini sunmak istiyoruz. Buradan Gazze'nin çocuklarının da oynamaya hakkı olduğunu, Gazze'deki ailelerin de hayat hakkına sahip olduklarını festivalde güçlü şekilde seslendirmek istiyoruz" diyerek konuşmasını tamamladı.