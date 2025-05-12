Şampiyon Kocaeli kupasına kavuştu!

Trendyol 1. Lig'in şampiyonu Kocaelispor, dün son maçında sahaya Ankara Keçiörengücü futbolcuları ve teknik ekibinin alkışları arasında çıktı. Stadyumda "Tiryakinim" şarkısı çalındı... Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı. Süper Lig'e yükselme hakkı elde eden lider Körfez ekibine karşılaşmadan sonra alkışlarla eşlik edildi... Öte yandan Yeşil-Siyahlılar kupasına da kavuştu. Düzenlenen törende futbolcular ve teknik heyet madalyalarını alarak kupayı büyük bir çoşku ile havaya kaldırdı. İzmit'te yaşayan futbolseverler şampiyonluğun keyfini takımlarıyla birlikte çıkardı.

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