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Fatih Tekke yenilgiye rağmen takımını kutladı!

Trabzonspor Teknik Direktörü, “Mağlup olduğumuz için üzgünüz ama hepsinin ayağına sağlık. Skor moralimizi bozdu ama oyun olarak cesurduk. Kupayı almak için gideceğiz”diye konuştu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Mayıs 2025
Fatih Tekke yenilgiye rağmen takımını kutladı!

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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maçtan sonra oyuncularını kutladı. Tekke, "Hepsinin ayağına sağlık. Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Çok kaliteli bir kadroya karşı oynadık. İlk yarıda 3 pozisyonumuz var. Penaltı var mı değilmi bilmiyorum. Bir tanesi olmuş olması lazımdı. Top bizdeyken daha iyi oynamalıydık. Galatasaray hiç rotasyon yapmadı" ifadesini kullandı.

KUPAYI ÇOK İSTİYORUZ
Maçın skor hariç beklediği gibi gittiğini belirten Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Skor moralimizi bozdu ama oyun olarak cesurduk. Şu anda güçlü ve cesur bir şekilde kupayı almak için gideceğiz. Zor bir maç ama ne olacağı belli olmaz" diye konuştu.

TRİBÜNLER KAPALI GİŞE
Trabzonspor ile Galatasarmaça taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Tribünler stadı tamamen doldurdu. 2 bin Galatasaraylı da karşılaşmayı takip etti.

YILDIZLARINI KUPAYA SAKLADI
Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, Galatasaray karşılaşmasında rotasyona gitti. Bordo-Mavili hteknik direktör Nwakaeme, Simon Banza, Zubkov ve Sikan gibi oyuncuları 2. devre oyuna soktu. Okay Yokuşlu ve Enis Destan gibi isimler ise karşılaşmada ilk 11'de forma giydi.

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