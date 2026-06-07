Bodrum'da berber fiyatları el yakıyor: Marinalarda tıraş bedeli 15 bin liraya ulaştı
Lahmacun ve hamburgerin ardından Bodrum'da lüks marinalardaki saç-sakal tıraşı da 250 euro'ya (yaklaşık 15 bin tl) fırladı. lüksün sınırlarını zorlayan bu tarife sezona şimdiden damga vurdu.
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- Bodrum'da Kurban Bayramı ile birlikte tatil sezonu açıldı ve lüks mekanlar fiyatlarını açıkladı.
- Ünlülerin tercih ettiği lüks beach'lerde lahmacun 30 euro, hamburger 42 euro olarak fiyatlandırıldı.
- Lüks marinalarda ve VIP resort otellerde saç-sakal tıraşı 250 euro'ya sunuluyor.
- İlçe merkezindeki A sınıfı modern kuaförlerde saç-sakal kombinasyonu 1.500 TL ile 2.500 TL arasında değişiyor.
- Yerel esnafın işletmelerinde Muğla Berberler Odası tarifesiyle saç-sakal paketi ortalama 700 TL'ye mal oluyor.
Türkiye'nin gözde tatil destinasyonlarından Bodrum'da Kurban Bayramı ile birlikte sezon açıldı. Her yıl olduğu gibi bu sezon da lüks beach'ler, restoranlar ve oteller fiyatlarını açıkladı. Ünlülerin akın ettiği lüks mekanlar ise fiyatlarını euro olarak belirledi. Bodrum'un gözde beachlerinde lahmacunun 30 euro, hamburgerin ise 42 euro olduğu menülerin ardından, lüks marinalarda ve VIP resort otellerde sunulan 250 euro'luk (yaklaşık 15 bin TL) saç-sakal tıraşı, ilçedeki ultra lüks hizmet anlayışını gözler önüne serdi.
RAKAMLAR DEĞİŞİYOR!
İlçe merkezinde, çarşıda ve popüler caddelerde bulunan A sınıfı modern kuaförlerde ise saç-sakal kombinasyonu 1.500 TL ile 2.500 TL arasında değişiyor. Bodrum'un ara sokaklarında, mahalle aralarında ve yerel esnafın işletmelerinde ise Muğla Berberler Odası'nın belirlediği resmi tarifeye sadık kalınıyor. Bu dükkânlarda saç-sakal paketi ortalama 700 TL'ye mal oluyor.
Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam