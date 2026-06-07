Bodrum'da berber fiyatları el yakıyor: Marinalarda tıraş bedeli 15 bin liraya ulaştı

Ünlülerin tercih ettiği lüks beach'lerde lahmacun 30 euro, hamburger 42 euro olarak fiyatlandırıldı.

Bodrum'da Kurban Bayramı ile birlikte tatil sezonu açıldı ve lüks mekanlar fiyatlarını açıkladı.

Bodrum'da Kurban Bayramı ile birlikte tatil sezonu açıldı ve lüks mekanlar fiyatlarını açıkladı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

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Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam

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İlçe merkezinde, çarşıda ve popüler caddelerde bulunan A sınıfı modern kuaförlerde ise saç-sakal kombinasyonu 1.500 TL ile 2.500 TL arasında değişiyor. Bodrum'un ara sokaklarında, mahalle aralarında ve yerel esnafın işletmelerinde ise Muğla Berberler Odası'nın belirlediği resmi tarifeye sadık kalınıyor. Bu dükkânlarda saç-sakal paketi ortalama 700 TL'ye mal oluyor.