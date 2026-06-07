Küresel gerilimler nedeniyle sağlık turizmi yön değiştirerek Türkiye'yi tercih edilen bir destinasyon haline getirdi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, Sabah ve AA'dan alınmıştır.)

Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) verilerine göre Türkiye'ye 2025'te sağlık hizmeti almak için gelen hasta sayısı 2025'te 1 milyon 398 bin 580 oldu. Bu sayı bir önceki yıl 1 milyon 506 bin 442 idi. Bir önceki yıla göre kişi sayısında düşüş görülse de gelir korundu. Verilere göre 2024 yılında sağlık turizminden 3 milyar 22 milyon dolar gelir elde edilirken 2025'te de bu gelir yakalandı. Kişi başı gelir ise 2 bin dolardan 2 bin 200 dolara yükseldi. Kişi başı gelirin yüzde 10 arttığına dikkat çeken sektör temsilcileri, "" diyor.