Merih Demiral milli takımın en önemli futbolcuları arasında

TARİHTE İLK KEZ KARŞILAŞIYORLAR

A Milli Takım ile Venezuela A Milli Takımı tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Güney Amerika temsilcisi, Dünya Kupası'nda yer almıyor ancak fizik gücü yüksek oyun yapısıyla dikkat çekiyor. Bu nedenle mücadele, Türkiye için önemli bir test niteliği taşıyor.