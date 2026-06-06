Türkiye'nin Venezuela maçı ilk 11'i belli oldu
2026 Dünya Kupası'na katılarak 24 yıllık özlemini sona erdiren A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Venezuela ile karşılaşıyor. Bizim Çocuklar, turnuva öncesindeki son sınavında kazanarak sahadan ayrılmak amacında. Vincenzo Montella kararını verdi ve Ay Yıldızlılar'ın ilk 11'i belli oldu. ATV'den yayınlanan Türkiye - Venezuela maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında Venezuela ile karşılaşıyor.
- İki takım tarihte ilk kez karşı karşıya geliyor ve maç ATV'den canlı yayınlanıyor.
- Teknik Direktör Vincenzo Montella, sakatlıkları nedeniyle Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız'dan yararlanamıyor.
- Türkiye, Venezuela maçının ardından Dünya Kupası ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek.
- Milli takım, Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçını 14 Haziran'da Avustralya ile oynayacak.
Türkiye, 2026 Dünya Kupası'ndan önceki son maçında Venezuela ile karşılaşıyor.
CANLI YAYIN
Türkiye - Venezuela maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Eren, Orkun, İsmail, Arda, İrfan, Barış Alper, Deniz.
VENEZUELA:
TARİHTE İLK KEZ KARŞILAŞIYORLAR
A Milli Takım ile Venezuela A Milli Takımı tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Güney Amerika temsilcisi, Dünya Kupası'nda yer almıyor ancak fizik gücü yüksek oyun yapısıyla dikkat çekiyor. Bu nedenle mücadele, Türkiye için önemli bir test niteliği taşıyor.
MONTELLA'NIN SON PROVASI
Kuzey Makedonya'yı İstanbul'da 4-0 mağlup ederek moral depolayan ay-yıldızlı ekip, Venezuela karşılaşmasının ardından Dünya Kupası ana kamp merkezi olan Arizona Mesa'ya geçecek. Türkiye, Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında 14 Haziran'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
İKİ ÖNEMLİ EKSİK
Teknik direktör Vincenzo Montella, Venezuela karşısında iki önemli oyuncusundan yararlanamıyor. Sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız karşılaşmada forma giyemiyor.
MİLLİ TAKIM KADROSU
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma) Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe) Kadroda yer almayan
Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, Dünya Kupası talimatlarının takımların ilk maçlarından önce (kaleciler için turnuva boyunca) sakatlık durumunda oyuncu değişikliğine izin vermesi nedeniyle hazırda beklemek üzere ABD'deki kafilede yer alıyor.