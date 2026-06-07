CHP’de grup savaşı: Kılıçdaroğlu "Partideki FETÖ'cüler" itirafını ifşa edecek | Özgür Özel Manisa programını iptal edip Meclis'e geliyor
CHP'de salı grup savaşı yaşanacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde "CHP'deki FETÖ'cüler" itirafını detaylandıracağı öğrenildi. Bunu öğrenen Manisa Milletvekili Özgür Özel'in de karşı atak yapacağı belirtildi.
Giriş Tarihi:
Hızlı Özet Göster
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısında 'CHP'deki FETÖ'cüler' itirafını detaylandıracağı öğrenildi.
- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına karşı atak yapacağı belirtildi.
- CHP'de genel merkezden başlayan 'mutlak butlan krizi' TBMM koridorlarına sıçradı.
- Kılıçdaroğlu, salı günü grup toplantısının yapılacağını açıkladı.
- Özgür Özel, Manisa'daki programını iptal ederek salı günü Meclis'e gelme kararı aldı.
CHP'de iki kanat arasında genel merkezden başlayan "mutlak butlan krizi" TBMM koridorlarına sıçradı. Geçen hafta da grup toplantısı konusunda benzer belirsizliklerle boğuşan partiyi salı günü daha büyük bir kaos bekliyor. Kılıçdaroğlu ise son olarak "Elbette salı günü grup toplantımız olacak" açıklamasıyla dikkat çekmişti.
MANİSA PROGRAMI İPTAL
Partili kaynaklar, Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma programında partililerden peş peşe farklı konularda özür dilediğini hatırlatarak, "Kemal Bey bunların altını mutlaka dolduracak. Hiçbir sözü havada kalmayacak. Bunun başlangıcını da salı günü görme ihtimalimiz yüksek. FETÖ çıkışına ilişkin de yeni argümanlar paylaşacak" iddiasında bulundu.
Özgür Özel'in ise o gün eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefat yıl dönümü sebebiyle Manisa'da olması bekleniyordu. Ancak son bilgilere göre Özel bir kez daha genel merkeze bayrak açarak Manisa programını değiştirdi ve o gün Meclis'e gelme kararı aldı.
Haber: Murathan Yıldırım
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel