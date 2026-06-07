CHP’de grup savaşı: Kılıçdaroğlu "Partideki FETÖ'cüler" itirafını ifşa edecek | Özgür Özel Manisa programını iptal edip Meclis'e geliyor

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısında 'CHP'deki FETÖ'cüler' itirafını detaylandıracağı öğrenildi.

Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına karşı atak yapacağı belirtildi.

CHP'de genel merkezden başlayan 'mutlak butlan krizi' TBMM koridorlarına sıçradı.

Kılıçdaroğlu, salı günü grup toplantısının yapılacağını açıkladı.

Özgür Özel, Manisa'daki programını iptal ederek salı günü Meclis'e gelme kararı aldı.

CHP'de iki kanat arasında genel merkezden başlayan "mutlak butlan krizi" TBMM koridorlarına sıçradı. Geçen hafta da grup toplantısı konusunda benzer belirsizliklerle boğuşan partiyi salı günü daha büyük bir kaos bekliyor. Kılıçdaroğlu ise son olarak "Elbette salı günü grup toplantımız olacak" açıklamasıyla dikkat çekmişti.