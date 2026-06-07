Buca'yı ranta kurban etmişler: Bilirkişi raporu CHP'li belediyedeki "sabunlama" çarkını tescilledi

Bilirkişi raporu, Doğancılar Mahallesi Belenkuyu Mevkii 122 ada 18 parsel üzerindeki süreci tüm çıplaklığıyla belgeledi. 18 Eylül 2023'te gece geç saatlerde çıkan orman yangını bölgeyi kavururken, söz konusu parselde yangın öncesinde başlayan usulsüzlüklerin yangın sonrası hız kazandığı tespit edildi.Nisan 2022'de parselde tek bir yapı varken, Kasım 2022'de bu yapı yıkılarak yerine 5 adet blok için temel atıldı. Yangından sadece iki hafta sonra, 2 Ekim 2023'te Buca Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından bu yapılar için "" düzenlendi. Ancak bu mühürleme işlemine rağmen inşaat durmadı; 2024 ve 2025 başındaki uydu görüntülerinde 5 kaçak villanın kaba inşaatının bittiği ve peyzaj aşamasına geçildiği görüldü.Soruşturma dosyasındaki en ağır suçlama, belediye yönetiminin "" üzerinden kaçak yapılara yasal zemin hazırlaması oldu. Rapora göre şu gelişmeler yaşandı:

Erhan Kılıç

1 Ağustos 2024'te, yerinde artık yeller esen eski bir bina adına İmar Kanunu'nun Geçici 11. Maddesi kapsamında başvuru yapıldı.Tutuklananlar arasında bulunan Harita Müdürü Toygun Varol'un yönetimindeki birim, aynı gün içinde jet hızıyla yanıt vererek yerinde olmayan bu hayalet yapının kanun kapsamında olduğunu onayladı. Böylece, orman alanında yükselen 5 yeni kaçak villa, belediye eliyle sisteme dahil edilmeye çalışıldı.Operasyon kapsamında deşifre edilen şebekenin, bu tip imar usulsüzlüklerini rüşvet, daire veya lüks yazlık karşılığında onayladığı, bu trafiğe kendi aralarında "" adını verdikleri belirlendi.Buca'ya bağlı Doğancılar Mahallesi'nde 18 Eylül 2023 gecesi yaşanan orman yangınında, dönemin belediye başkanı Erhan Kılıç, "" diyerek video paylaşmıştı. Ancak Kılıç'ın bölgedeki kaçak yapılaşmaya göz yumduğu bilirkişi raporuyla tescillendi. Bilirkişi raporuna göre yangından hemen önce haziran ayında ormanlık alandaki 122 ada 18 parselde 5 adet kaçak villanın kaba inşaatı yükselmişti.Rapora göre yangından iki hafta sonra bu yapılar için "" düzenlendi. Ancak yıkım yapılmadı. Yerine gelen belediye başkanı Görkem Duman döneminde de süren inşaatlar Ocak 2025'te tamamlandı. Kaçak yapılar hakkında, 1 Ağustos 2024'te mevcut olmayan eski bir yapı üzerinden İmar Kanunu'nun Geçici 11. Maddesi kapsamında başvuru yapıldığı ve ve belediye tarafından aynı gün onaylandığı öğrenildi.Bilirkişi heyetinin incelemeleri, yolsuzluğun sadece orman alanıyla sınırlı olmadığını, Buca'nın merkez mahallelerine de yayıldığını gösterdi. Adatepe Mahallesi'nde sadece sanayi tesisi yapılması gereken parsellere, imar durumuna aykırı olarak 20 katlı ofis binaları için ruhsat verildiği tespit edildi. Tınaztepe, Dumlupınar ve Kocatepe mahallelerinde planlarda 4 kat görünen yerlere 11, 13 ve 15 katlı binalar dikildiği; hatta bir projede 15.80 metre olması gereken yüksekliğin 45 metreye çıkarıldığı belgelendi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın operasyonuyla Buca Belediyesi'nin imar ve şehircilik hafızası adeta cezaevine taşındı. Tutuklananlar arasında Planlama ve İmar Müdürü Ayşe Kalafat, Harita Müdürü Toygun Varol, İmar Durum Şefi Aras İş ve Oturma Birim Şefi Ahmet Çakar gibi kritik isimlerin bulunması, belediye içerisindeki "" açıkça kanıtladı. Bilirkişi raporu, belediye kaynaklarının "" ile fonlandığı ve yolsuzlukları sosyal medyada ifşa edenlerin darp edildiği bir dönemde, orman alanlarının nasıl ranta kurban edildiğini adli makamlar tescillemiş oldu.

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Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel