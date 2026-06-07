Buca'yı ranta kurban etmişler: Bilirkişi raporu CHP'li belediyedeki "sabunlama" çarkını tescilledi
Buca'daki orman yangınında, "İçimiz yanıyor" diyerek feryat eden CHP'li başkanların, kaçak villalara yol verdiği ortaya çıktı. Rüşvetle yapılan işlemler, belediyenin tepe yönetimini cezaevine gönderen bilirkişi raporuyla tescillendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen operasyonda, belediyenin tüm imar kadrosu dahil 42 kişi tutuklanırken, yeşil alanı ranta kurban eden şebekenin, hayalet binalar üzerinden jet hızıyla evrak uydurup kendi aralarında "sabunlama" adını verdikleri kirli bir çark kurduğu ortaya çıktı.
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- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen yolsuzluk operasyonunda Buca Belediyesi'nin üst düzey yönetiminden 42 kişi tutuklandı.
- Bilirkişi raporuna göre, Buca Doğancılar Mahallesi'nde orman yangını sonrası kaçak villalar yapıldığı ve belediyenin bu yapıları yasal kılıfa soktuğu belirlendi.
- Belediye yönetimi, mevcut olmayan bir bina üzerinden kaçak yapılara yasal zemin hazırlamakla suçlandı.
- Buca'nın merkez mahallelerinde de imar usulsüzlükleri tespit edilerek, planlarda belirtilen kat sınırlarının aşıldığı belirlendi.
- Tutuklananlar arasında Planlama ve İmar Müdürü Ayşe Kalafat ve Harita Müdürü Toygun Varol gibi kritik isimler bulunuyor.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve Buca Belediyesi'nin üst düzey yönetimini sarsan yolsuzluk operasyonunun perde arkasındaki teknik detaylar, bilirkişi raporuyla gün yüzüne çıktı. Aralarında mevcut Belediye Başkanı Görkem Duman ve önceki dönem başkanı Erhan Kılıç'ın da bulunduğu 42 kişinin tutuklandığı soruşturmanın en çarpıcı ayağını, 18 Eylül 2023 tarihinde Buca Doğancılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın sonrası bölgede yükselen kaçak villalar ve belediyenin bu talana sağladığı "yasal kılıf" oluşturdu.
İKİ HAFTA SONRA TALAN BAŞLADI
Bilirkişi raporu, Doğancılar Mahallesi Belenkuyu Mevkii 122 ada 18 parsel üzerindeki süreci tüm çıplaklığıyla belgeledi. 18 Eylül 2023'te gece geç saatlerde çıkan orman yangını bölgeyi kavururken, söz konusu parselde yangın öncesinde başlayan usulsüzlüklerin yangın sonrası hız kazandığı tespit edildi. Nisan 2022'de parselde tek bir yapı varken, Kasım 2022'de bu yapı yıkılarak yerine 5 adet blok için temel atıldı. Yangından sadece iki hafta sonra, 2 Ekim 2023'te Buca Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından bu yapılar için "yapı tatil zaptı" düzenlendi. Ancak bu mühürleme işlemine rağmen inşaat durmadı; 2024 ve 2025 başındaki uydu görüntülerinde 5 kaçak villanın kaba inşaatının bittiği ve peyzaj aşamasına geçildiği görüldü.
Soruşturma dosyasındaki en ağır suçlama, belediye yönetiminin "mevcut olmayan bir bina" üzerinden kaçak yapılara yasal zemin hazırlaması oldu. Rapora göre şu gelişmeler yaşandı:
1 Ağustos 2024'te, yerinde artık yeller esen eski bir bina adına İmar Kanunu'nun Geçici 11. Maddesi kapsamında başvuru yapıldı.
Tutuklananlar arasında bulunan Harita Müdürü Toygun Varol'un yönetimindeki birim, aynı gün içinde jet hızıyla yanıt vererek yerinde olmayan bu hayalet yapının kanun kapsamında olduğunu onayladı. Böylece, orman alanında yükselen 5 yeni kaçak villa, belediye eliyle sisteme dahil edilmeye çalışıldı.
Operasyon kapsamında deşifre edilen şebekenin, bu tip imar usulsüzlüklerini rüşvet, daire veya lüks yazlık karşılığında onayladığı, bu trafiğe kendi aralarında "sabunlama" adını verdikleri belirlendi.
HEM 'GEÇMİŞ OLSUN' DEDİ HEM VİLLALARA YOL VERDİ
Buca'ya bağlı Doğancılar Mahallesi'nde 18 Eylül 2023 gecesi yaşanan orman yangınında, dönemin belediye başkanı Erhan Kılıç, "İçimiz yanıyor" diyerek video paylaşmıştı. Ancak Kılıç'ın bölgedeki kaçak yapılaşmaya göz yumduğu bilirkişi raporuyla tescillendi. Bilirkişi raporuna göre yangından hemen önce haziran ayında ormanlık alandaki 122 ada 18 parselde 5 adet kaçak villanın kaba inşaatı yükselmişti.
Rapora göre yangından iki hafta sonra bu yapılar için "yapı tatil zaptı" düzenlendi. Ancak yıkım yapılmadı. Yerine gelen belediye başkanı Görkem Duman döneminde de süren inşaatlar Ocak 2025'te tamamlandı. Kaçak yapılar hakkında, 1 Ağustos 2024'te mevcut olmayan eski bir yapı üzerinden İmar Kanunu'nun Geçici 11. Maddesi kapsamında başvuru yapıldığı ve ve belediye tarafından aynı gün onaylandığı öğrenildi.
BUCA'NIN HER YERİNDE
Bilirkişi heyetinin incelemeleri, yolsuzluğun sadece orman alanıyla sınırlı olmadığını, Buca'nın merkez mahallelerine de yayıldığını gösterdi. Adatepe Mahallesi'nde sadece sanayi tesisi yapılması gereken parsellere, imar durumuna aykırı olarak 20 katlı ofis binaları için ruhsat verildiği tespit edildi. Tınaztepe, Dumlupınar ve Kocatepe mahallelerinde planlarda 4 kat görünen yerlere 11, 13 ve 15 katlı binalar dikildiği; hatta bir projede 15.80 metre olması gereken yüksekliğin 45 metreye çıkarıldığı belgelendi.
TUTUKLU İMAR KADROSU
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın operasyonuyla Buca Belediyesi'nin imar ve şehircilik hafızası adeta cezaevine taşındı. Tutuklananlar arasında Planlama ve İmar Müdürü Ayşe Kalafat, Harita Müdürü Toygun Varol, İmar Durum Şefi Aras İş ve Oturma Birim Şefi Ahmet Çakar gibi kritik isimlerin bulunması, belediye içerisindeki "organize imar çarkını" açıkça kanıtladı. Bilirkişi raporu, belediye kaynaklarının "bankamatik memurları" ile fonlandığı ve yolsuzlukları sosyal medyada ifşa edenlerin darp edildiği bir dönemde, orman alanlarının nasıl ranta kurban edildiğini adli makamlar tescillemiş oldu.
Haber: Halit Turan
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel