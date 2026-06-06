Eski CHP’li vekilden Özel’e sert çıkış: Buradan başkanlık çıkaramaz
CHP’de salı günü Meclis’te yapılması beklenen grup toplantısı öncesi gerilim yükseldi. Eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kürsüye çıkmasının önünde hukuki engel bulunmadığını savunurken, Özgür Özel için “Buradan yeniden bir başkanlık çıkaramaz” dedi.
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- Eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te grup toplantısı yapmasının önünde hukuki engel bulunmadığını savundu.
- Sapan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibinin gerilimden beslendiğini öne sürdü.
- Sapan, salı günü Meclis'te iki grubun karşı karşıya gelme ihtimalinin bulunduğunu ancak bunun yanlış bir tablo oluşturacağını söyledi.
- Sapan, Özgür Özel'in etrafındaki isimlerin tamamının CHP'li olmadığını ve marjinal grupların destek verdiğini iddia etti.
- Sapan, Kılıçdaroğlu'nun yaşananlardan etkilendiğini ve tek derdinin güzel bir olağanüstü kurultay yapmak olduğunu belirtti.
CHP'de salı günü Meclis çatısı altında yaşanması beklenen grup toplantısı gerilimi, parti içinde yeni bir kriz başlığı açtı. Eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup kürsüsüne çıkmasının önünde hukuki engel bulunmadığını savunurken, Özgür Özel ve ekibinin gerilimden beslendiğini öne sürdü.
Sapan, A Haber'de Merve Tepe'nin sunduğu Satır Arası programında CHP'deki "çift başlılık" tartışmasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Sapan, salı günü Meclis'te iki grubun karşı karşıya gelme ihtimaline işaret ederek, bunun parti açısından yanlış bir tablo oluşturacağını söyledi.
SAPAN'DAN CHP'DE SALI UYARISI
CHP'de salı günü yapılması beklenen grup toplantısı öncesi gerilim yükseldi. Eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te grup toplantısı yapmasının önünde hukuki bir engel bulunmadığını savundu.
Sapan, mevcut CHP yönetiminin gerilimden medet umduğunu öne sürerek, "Anlaşılıyor ki Özgür Özel ve ekibi biraz daha gerilimden yana, gerilimden beslenmek istiyor" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişte de benzer krizler yaşadığını belirten Sapan, partinin bu tür gerilimlere "antrenmanlı" olduğunu söyledi. Sapan, Kılıçdaroğlu'nun grup kürsüsüne çıkma ihtimaline ilişkin, "Hukuki olarak zaten önünde engel yok Kemal Bey'in orada grup toplantısı yapmasıyla ilgili" dedi.
Sapan, tüm taraflara itidal çağrısı yaparak, yaşanacak bir gerilimin kimseye fayda sağlamayacağını ifade etti.
"ÖZGÜR ÖZEL BURADAN YENİDEN BİR BAŞKANLIK ÇIKARAMAZ"
Sapan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu süreçten güçlenerek çıkamayacağını savundu.
Özel'in liderlik hesabının tutmayacağını öne süren Sapan, "Özgür Özel buradan yeniden bir başkanlık çıkaramaz" diye konuştu.
Özel'e destek veren isimlere de uyarıda bulunan Sapan, parti içi gerilimlerin geçmişte de yaşandığını ancak bu süreçlerin "abi kardeş" hukuku içinde tamamlandığını söyledi.
Sapan, "O bu gerilime de yaslanıp ona destek vermek isteyen arkadaşlara da şunu söylemek isterim; bu işleri, bu gerilimleri, partide olan bitenleri... Biz geçmişte de böyle kavgalı canlı kurultaylar yaşadık ama hep abi kardeş gibi ayrıldık oradan" ifadelerini kullandı.
"NESNE OLMAYIN!"
Yıldıray Sapan, Özgür Özel'in çevresinde yer alan isimlere yönelik de dikkat çeken bir uyarı yaptı.
Sapan, "Özgür Özel'in nesnesi olmaya da çok yakınsınız. Tavsiyem o ki nesne olmasınlar. Çünkü bunun sonucunda çok büyük pişmanlıklar olacaktır" dedi.
Kendisinin de CHP'den ihraç edildiğini hatırlatan Sapan, aidiyet duygusunun kaybına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.
Sapan, "Partiden ihraç edilmiş, aidiyet duygusunu yitirmiş bir insan olarak söylüyorum, çok üzülürsünüz. Bu aidiyet duygusu öyle anne baba ilişkisi gibi değildir, abi kardeş ilişkisi falan değildir. Hele Cumhuriyet Halk Partisi gibi yüzyılın üzerindeki bir çınarın aidiyetinden ayrılmak... İnanın bana geceler boyu uyuyamazlar" diye konuştu.
KILIÇDAROĞLU İÇİN "MAĞDUR" ÇIKIŞI
Yıldıray Sapan, parti içindeki hukuki tartışmada Kemal Kılıçdaroğlu'nun meşru lider olduğunu savundu.
Sapan, "Kemal Kılıçdaroğlu partinin şu anda Genel Başkanı" diyerek 2023 sonrası sürecin hukuken iptal edildiğini savundu.
Kılıçdaroğlu'nun mağduriyet yaşadığını öne süren Sapan, kamuoyunda da bu yönde bir algı bulunduğunu belirtti.
Sapan, "Akıllı insan, hayata analitik bakan herkes Kemal Bey'in haklı olduğunu ve mağdur olduğunu biliyor. Orada vekil olmasa ne olacak? Halk çıkar der ki; buyurun Genel Başkanım konuşun, bitti. Bu kadar basit" ifadelerini kullandı.
"ÖZGÜR ÖZEL'İN ETRAFINDAKİ İNSANLARIN TAMAMI CHP'DEN DEĞİL"
Sapan'ın açıklamalarında en dikkat çeken başlıklardan biri de Özgür Özel'in destekçi profiline yönelik iddiaları oldu.
Özel'in etrafındaki isimlerin tamamının CHP'li olmadığını savunan Sapan, bazı grupların parti içi sürece etki ettiğini öne sürdü.
Sapan, "Özgür Özel grubunda destek aldığı söylenen gruba da bir bakın, ne kadarı partili? Özgür Özel'in etrafındaki insanların tamamının Cumhuriyet Halk Partisi'nden oluşmadığı... Özgürlüğü kısıtlanmış marjinal grupların destekleri de anlaşılıyor. Çünkü yapılan eylemler, çıkışlar, kullanılan yöntemler bize hep o özgürlüğü kısıtlanmış marjinal grupların yöntemlerini andırıyor" dedi.
Sapan, ayrıca Kılıçdaroğlu'nun arkasında güçlü bir destek olduğunu savunarak, "Kemal Bey'in arkasında çok güçlü bir yapı var. Mağdur olduğunu herkes biliyor. Orada vekil olmasa ne olur ki, halk ʺBuyurun genel başkanım konuşunʺ der. Özel'in etrafındaki insanların tamamı CHP'den değil" değerlendirmesinde bulundu.
"ANITKABİR'DEKİ TAVIR ÇOCUKÇA"
Yıldıray Sapan, Özgür Özel'i liderlik vasıfları üzerinden de eleştirdi.
Anıtkabir'de yaşandığını belirttiği bir olayı "çocukça" olarak nitelendiren Sapan, "Atatürk'ün evindesin. Cebinden çıkarıyorsun Genel Başkan... Liderlik orada bakın, bunu hiçbir lider yapmaz. Bu çok çocukça, kusura bakmasın yani. Yakışır mı? Sen orada kendini Genel Başkan olarak mı dayatmaya çalışıyorsun?" ifadelerini kullandı.
Sapan, CHP'de liderlik için makamın tek başına yeterli olmadığını belirterek şu sözleri söyledi:
"Lider olmak için bir hikayeniz olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hele... İnanmış bir insan olacaksınız. Mavi gözlerle bakacaksınız hayata ve dünyaya, bir çift mavi gözle. Ve yanı başınızda Nutuk başucu kitabınız olacak. Cereyanlar mıydı, Mustafa Kemal'i eleştiren satırları taşıyan kitap? O değil. Başucu kitabınız Nutuk'sa lider olduğunuzu düşünebiliriz."
"İKİ GRUP KARŞI KARŞIYA GELEBİLİR"
Sapan, salı günü Meclis'te yaşanabilecek olası gerilime ilişkin de konuştu.
Grup toplantısı öncesi iki taraf arasında sıcak temas ihtimali bulunduğunu söyleyen Sapan, bunun teknik ve teorik olarak mümkün olduğunu ancak yanlış bir tablo oluşturacağını belirtti.
Sapan, "Grubu gittiler sabahleyin kapatıp doldurdular, kalabalık bir şekilde geldiler. İki grup karşı karşıya gelme ihtimali var mı? Teknik ve teorik olarak var elbette ama bu çok yanlış olur. Bunun sonunu hep beraber yaşayıp göreceyiz" dedi.
KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI
Yıldıray Sapan, açıklamalarının sonunda Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye de değindi.
Kılıçdaroğlu'nun yaşananlardan etkilendiğini ve üzüldüğünü düşündüğünü belirten Sapan, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşananlardan çok etkilendiğini, çok üzüldüğünü düşünüyorum. Onun tek derdi güzel bir olağanüstü kurultay yapmak ve partiyi dedikodulardan uzak tutup arındırmak" ifadelerini kullandı.
CHP'de gözler şimdi salı günü Meclis'te yapılacak grup toplantısına çevrildi. Parti içinde "çift başlılık" tartışması sürerken, Sapan'ın "İki grup karşı karşıya gelebilir" sözleri, kritik toplantı öncesi gerilimin boyutunu bir kez daha ortaya koydu.