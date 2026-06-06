Eski CHP’li vekilden Özel’e sert çıkış: Buradan başkanlık çıkaramaz

Sapan, Kılıçdaroğlu'nun yaşananlardan etkilendiğini ve tek derdinin güzel bir olağanüstü kurultay yapmak olduğunu belirtti.

Sapan, Özgür Özel'in etrafındaki isimlerin tamamının CHP'li olmadığını ve marjinal grupların destek verdiğini iddia etti.

Sapan, salı günü Meclis'te iki grubun karşı karşıya gelme ihtimalinin bulunduğunu ancak bunun yanlış bir tablo oluşturacağını söyledi.

Sapan, A Haber'de Merve Tepe'nin sunduğu Satır Arası programında CHP'deki "çift başlılık" tartışmasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Sapan, salı günü Meclis'te iki grubun karşı karşıya gelme ihtimaline işaret ederek, bunun parti açısından yanlış bir tablo oluşturacağını söyledi.

CHP'de salı günü Meclis çatısı altında yaşanması beklenen grup toplantısı gerilimi, parti içinde yeni bir kriz başlığı açtı. Eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup kürsüsüne çıkmasının önünde hukuki engel bulunmadığını savunurken, Özgür Özel ve ekibinin gerilimden beslendiğini öne sürdü.

SAPAN'DAN CHP'DE SALI UYARISI

CHP'de salı günü yapılması beklenen grup toplantısı öncesi gerilim yükseldi. Eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te grup toplantısı yapmasının önünde hukuki bir engel bulunmadığını savundu.

Sapan, mevcut CHP yönetiminin gerilimden medet umduğunu öne sürerek, "Anlaşılıyor ki Özgür Özel ve ekibi biraz daha gerilimden yana, gerilimden beslenmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişte de benzer krizler yaşadığını belirten Sapan, partinin bu tür gerilimlere "antrenmanlı" olduğunu söyledi. Sapan, Kılıçdaroğlu'nun grup kürsüsüne çıkma ihtimaline ilişkin, "Hukuki olarak zaten önünde engel yok Kemal Bey'in orada grup toplantısı yapmasıyla ilgili" dedi.

Sapan, tüm taraflara itidal çağrısı yaparak, yaşanacak bir gerilimin kimseye fayda sağlamayacağını ifade etti.