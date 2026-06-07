Türkiye'nin 2. nükleer santrali Sinop'a kuruluyor: 30 milyar dolarlık yatırımın detayları netleşti | Ülkenin yüzde 10'luk elektriği üretilecek

Sinop'ta inşa edilecek santralin toplam yatırım maliyetinin 30 milyar dolar olması ve 60 yıl ömürlü dört reaktörden oluşması öngörülüyor.

Geçtiğimiz yıl sonlarında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesindeki Türkiye Nükleer Enerji A.Ş (TÜNAŞ) ve Güney Kore'nin Elektrik Enerjisi Şirketi (KEPCO) arasında "" imzalanmıştı. Nükleer santral projelerinin geliştirilmesi, teknoloji paylaşımı ve proje finansmanı ortaklığı öngören anlaşmanın ardından Koreli şirket, Sinop'ta inşa edilmesi öngörülen nükleer santralle ilgili ön fizibilite çalışmasına devam ediyor.

Nükleer Enerji İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

Ön fizibilite çalışmalarında Türkiye'den tedarik edilebilecek ürünlerin de belirlenmesi planlanıyor. Santral inşasındaki yerlileştirme kapsamında yapılacak değerlendirmelerde; elektrik üretim santralleri, petrokimya tesisleri, rafineriler, boru hatları ile petrol ve gaz sektöründe tecrübe kazanmış firmalar incelenecek. Nükleer sektöre girme potansiyeli bulunan Türk firmalarıyla ilgili bilgiler, Güney Koreli yetkililerle paylaşılacak. Yerlileştirme için yapılacak değerlendirmelerde, ilk olarak Akkuyu'da tecrübe kazanmış yerli firmalar dikkate alınacak.Devam eden ön fizibilite süreci sonrasında, şirkete sunulacak enerji tarifesi teklifi ve potansiyel yerlileştirme oranı da olumlu bulunursa, 18-24 ay sürecek teknik ve ticari fizibiliteye geçilecek. Güney Kore ile Türk şirketlerin nükleer işbirliğinin farklı ülkelerdeki projelerde de devam edebileceği, Türk şirketlerin bu projelerde inşaat ve montaj için taşeron olarak yer alabileceği belirtiliyor.