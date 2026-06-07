Türkiye'nin 2. nükleer santrali Sinop'a kuruluyor: 30 milyar dolarlık yatırımın detayları netleşti | Ülkenin yüzde 10'luk elektriği üretilecek
Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolundaki ikinci büyük hamlesi olan Sinop Nükleer Güç Santrali (NGS) için Güney Koreli enerji devi KEPCO ile yürütülen ön fizibilite çalışmaları hız kazandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesindeki TÜNAŞ ile imzalanan mutabakat zaptının ardından harekete geçen Güney Koreli yetkililer, Sinop İnceburun'da kurulacak 30 milyar dolarlık dev santralin inşasında görev alacak yerli tedarikçi firmaları belirlemek için incelemelerine başladı. Bu yıl içinde Güney Kore'den bağlayıcı teklif gelmesi beklenirken; 4 bin 560 megawatt toplam güce sahip olacak ve 60 yıl boyunca işletilecek 4 reaktörlü dev tesisin, tek başına Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılaması hedefleniyor.
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- Güney Koreli KEPCO, Sinop'ta yapılacak nükleer santral için ön fizibilite çalışmalarına devam ediyor.
- Türkiye'den tedarik edilebilecek ürünlerin belirlenmesi ve yerlileştirme kapsamında tecrübeli firmaların incelenmesi planlanıyor.
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile KEPCO arasında imzalanan anlaşma, teknoloji paylaşımı ve proje finansmanı ortaklığını öngörüyor.
- Sinop'ta inşa edilecek santralin toplam yatırım maliyetinin 30 milyar dolar olması ve 60 yıl ömürlü dört reaktörden oluşması öngörülüyor.
- Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Güney Kore'den bağlayıcı bir teklif metni beklediklerini ifade etti.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ardından Türkiye'nin Sinop'ta yapılacak 2. nükleer santralinde öne çıkan Güney Kore'yle süreç hızlanıyor. Güney Koreli şirket KEPCO, Sinop'ta inşa edilmesi planlanan nükleer santralle ilgili ön fizibilite çalışmasına devam ederken, Türkiye'den tedarik edilebilecek ürünlerin de belirlenmesine çalışılıyor. Santral inşasındaki yerlileştirme için elektrik santralleri, petrokimya tesisleri, rafineriler, boru hatları ile petrol ve gaz sektöründe tecrübeli firmalar incelenecek.
Geçtiğimiz yıl sonlarında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesindeki Türkiye Nükleer Enerji A.Ş (TÜNAŞ) ve Güney Kore'nin Elektrik Enerjisi Şirketi (KEPCO) arasında "Nükleer Enerji İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalanmıştı. Nükleer santral projelerinin geliştirilmesi, teknoloji paylaşımı ve proje finansmanı ortaklığı öngören anlaşmanın ardından Koreli şirket, Sinop'ta inşa edilmesi öngörülen nükleer santralle ilgili ön fizibilite çalışmasına devam ediyor.
YERLİ ŞİRKETLER BELİRLENİYOR
Ön fizibilite çalışmalarında Türkiye'den tedarik edilebilecek ürünlerin de belirlenmesi planlanıyor. Santral inşasındaki yerlileştirme kapsamında yapılacak değerlendirmelerde; elektrik üretim santralleri, petrokimya tesisleri, rafineriler, boru hatları ile petrol ve gaz sektöründe tecrübe kazanmış firmalar incelenecek. Nükleer sektöre girme potansiyeli bulunan Türk firmalarıyla ilgili bilgiler, Güney Koreli yetkililerle paylaşılacak. Yerlileştirme için yapılacak değerlendirmelerde, ilk olarak Akkuyu'da tecrübe kazanmış yerli firmalar dikkate alınacak.
Devam eden ön fizibilite süreci sonrasında, şirkete sunulacak enerji tarifesi teklifi ve potansiyel yerlileştirme oranı da olumlu bulunursa, 18-24 ay sürecek teknik ve ticari fizibiliteye geçilecek. Güney Kore ile Türk şirketlerin nükleer işbirliğinin farklı ülkelerdeki projelerde de devam edebileceği, Türk şirketlerin bu projelerde inşaat ve montaj için taşeron olarak yer alabileceği belirtiliyor.
SANTRAL ÖMRÜ 60 YIL OLACAK
Sinop İnceburun mevkiinde inşa edilmesi planlanan yeni santralin toplam yatırım maliyetinin 30 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.
Proje, her biri net bin 140 megawatt kurulu güce sahip toplam dört adet reaktörden oluşacak. Santralin toplam kurulu gücü 4 bin 560 megawatt olacak. Her bir reaktörün kullanım ömrü işletmeye alınmalarından itibaren 60 yıl olacak. Sinop NGS'de üretilen elektrik miktarının yıllık 34 milyar kilowattsaat olması planlanıyor. Bu da İstanbul gibi büyük bir kentin tamamının, Türkiye elektrik ihtiyacının ise yüzde 10'unun buradan karşılanabileceği anlamına geliyor.
BU YIL BAĞLAYICI TEKLİF BEKLENİYOR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da konu hakkında bu yılın mart ayında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Sinop'ta inşa edilecek ikinci nükleer santral için Güney Kore'den "Bağlayıcılığı olan bir teklif metni sunmasını" beklediğini söylemişti.
Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi