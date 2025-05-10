Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TFF arasında protokol imzalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TFF arasında 2025 Aile Yılı kapsamında aile, çocuk hizmetleri, engelli, yaşlı ve kadınların güçlendirilmesi ile şehit yakınları ve gaziler alanında iş birliği protokolü imzalandı. Riva'da düzenlenen törende açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocuklarımızı, kadınları, engellileri, yaşlılarımızı aynı tribünde buluşturacağız. Böylece, aile bağlarını güçlendiren, birlik ve beraberlik kültürünü artıran örnek bir model ortaya koyacağız" dedi.

POZİTİF AYRIMCILIK DEĞİL SORUMLULUK

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise "Biz de Bakanlığımızla yapacağımız anlaşmayla; aile, çocuk hizmetleri, engelliler, yaşlılar, şehit yakınları, gazilerimiz ile kadınlarımızın güçlenmesi için ortak projelere imza atacağız. Çünkü bizler bunu 'pozitif ayrımcılık' değil, bir görev ve sorumluluk olarak görüyoruz" dedi.