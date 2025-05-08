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Ertuğrul Doğan’dan G.Saray ile oynayacakları kupa finaliyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan,“Türkiye Kupası’nı çok istiyoruz. Sahada adaletli yönetim olursa, garip garip işlerle hakkımız yenmezse, kupayı kazanan Trabzonspor olacaktır. Önümüzdeki iki maçta benzer hakem hataları olursa, çok farklı konuşmak durumunda kalırız” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025
Ertuğrul Doğan’dan G.Saray ile oynayacakları kupa finaliyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Bordo- Mavili takımın gündemine dair İstanbul'da bir basın toplantısı düzenledi. Trabzonspor'un borcunu açıklayan Doğan, "95-100 milyon Euro arası giderimiz var. Borcumuz 5.2 milyar TL seviyesinde. Rakiplerimiz bizden 7-8 kat daha büyük bir bütçeye sahip. Önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmalarla birlikte bu borcu 2 milyar TL seviyesine çekeceğiz" dedi.

HAKEM KONUŞMAYALIM
Hakem hataları hakkında konuşan Doğan, "Hakem hataları nedeniyle 20 puan üzerinde kaybımız var. Her hafta bir şekilde devam ediyor. Türk futbolu gelişsin diye yabancı hakem, yabancı VAR konuşuldu. Bir sistem zaten kötüyken nasıl bu kadar daha kötü hale gelebilir, bu çok ilginç. Bu yapı işlemiyor" dedi. Galatasaray ile oynayacakları Türkiye Kupası finali hakında da konuşan Doğan, "Bizim tek isteğimiz, maçta hakem konuşulmasın. Sahada adaletli bir yönetim olursa, yine böyle garip garip işlerle hakkımız yenmezse kazanan Trabzonspor olacaktır. Üzerine basarak söylüyorum, önümüzdeki iki maçta (Galatasaray maçları) benzer hakem hataları olursa, çok farklı konuşmak durumunda kalırız!" dedi.

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