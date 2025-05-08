Ertuğrul Doğan’dan G.Saray ile oynayacakları kupa finaliyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Bordo- Mavili takımın gündemine dair İstanbul'da bir basın toplantısı düzenledi. Trabzonspor'un borcunu açıklayan Doğan, "95-100 milyon Euro arası giderimiz var. Borcumuz 5.2 milyar TL seviyesinde. Rakiplerimiz bizden 7-8 kat daha büyük bir bütçeye sahip. Önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmalarla birlikte bu borcu 2 milyar TL seviyesine çekeceğiz" dedi.



HAKEM KONUŞMAYALIM

Hakem hataları hakkında konuşan Doğan, "Hakem hataları nedeniyle 20 puan üzerinde kaybımız var. Her hafta bir şekilde devam ediyor. Türk futbolu gelişsin diye yabancı hakem, yabancı VAR konuşuldu. Bir sistem zaten kötüyken nasıl bu kadar daha kötü hale gelebilir, bu çok ilginç. Bu yapı işlemiyor" dedi. Galatasaray ile oynayacakları Türkiye Kupası finali hakında da konuşan Doğan, "Bizim tek isteğimiz, maçta hakem konuşulmasın. Sahada adaletli bir yönetim olursa, yine böyle garip garip işlerle hakkımız yenmezse kazanan Trabzonspor olacaktır. Üzerine basarak söylüyorum, önümüzdeki iki maçta (Galatasaray maçları) benzer hakem hataları olursa, çok farklı konuşmak durumunda kalırız!" dedi.

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