Şok eden Mert Hakan iddiası!

Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Yaptırdığı dövmenin ardından enfeksiyon kapan ve 18 gündür hastanede tedavisi süren tecrübeli futbolcuyu yönetimden hiç kimsenin ziyaret etmediği öne sürüldü. Sarı-Lacivertli kurmayların takım kaptanlarından olan oyuncu ile sadece telefondan iletişim kurduğu ve deneyimli futbolcunun da bu duruma çok içerlediği ifade ediliyor. Bu durumun takım içinde bir huzursuzluk yarattığı da gelen haberler arasında.



Mert Hakan Yandaş bu sezon 27 maçta 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.



HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında cuma günü Başakşehir'e konuk olacak Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core hareketleriyle başladı. Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden idman, pas organizasyonlarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.



MAÇLAR AYNI GÜN AYNI SAATTE

TFF, Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın programını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada oynanacak 9 karşılaşmadan 8'i 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da start alacak. 17 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak tek karşılaşma ise Adana Demirspor-Hatayspor maçı olacak.

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