Sarı-Kırmızılılar ezeli rakibine karşı çok büyük üstünlük kurdu!

Galatasaray, süper Lig'de son 4 haftaya girilirken ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde zirvede bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar'ın bu hafta oynanacak maçlar sonrasında 25. şampiyonluğun ilan etme durumu var. Aslan, 5. yıldızı takarsa hem rakibinin 2 yıldız önüne geçecek hem de 6 şampiyonluk fark atacak.



Cimbom'un son dönemdeki başarısında Fenerbahçe'nin kalesi Kadıköy'de elde ettiği başarılı sonuçların da payı büyük. Bu galibiyetlerle rakibine büyük üstünlük kuran Galatasaray, üst üste 3. şampiyonluğuna imza atmak üzere.



KOÇ GELDİ. G.SARAY HEP SEVİNDİ

GALATASARAY, Fenerbahçe'ye karşı 2001 yılından 2018 yılına kadar Kadıköy'de oynanan 18 Süper Lig maçında sadece 6 dakika skor olarak üstün oynayabildi. Bu derbilerde 14 yenilgi alırken 4 de beraberlik aldı. Fenerbahçe, Ali Koç başkan olana dek ezeli rakibi Galatasaray'a karşı büyük üstünlük kurdu. 2018'den yani Ali Koç başkan olduktan sonra ise Galatasaray, Kadıköy'de oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, yenildiği tek maçta ise sezonu 13. sırada tamamlamıştı.



ALİSSON BECKER VE EDERSON'U İSTİYOR

Muslera'nın G.Saray'a imza attığı dönemde G.Saray Sportif Direktörlüğü görevini yürüten Bülent Tulun, Sarı-Kırmızılılar'ın ilgilendiği iki kaleciyi duyurdu. Galatasaray'ın Muslera sonrası çok önemli bir uluslararası kaleci transferi planladığını belirten Tulun, "Alisson Becker ve Ederson'dan bir tanesi öncelikli olarak düşünülüyor. Bu gelişmeyi duydum. Bu iki kaleciden bir tanesini Galatasaray transfer edebilir. Olma olasılığı çok uzak değil" diye konuştu.

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