Müthiş değişim

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un orta sahadaki vazgeçilmezlerinden biri olan Lucas Torreira'nın daha önceki performansıyla şu anki form durumu karşılaştırıldığında ortaya çıkan rakamlardaki farklılıklar Uruguaylı yıldızın son dönemde müthiş bir değişim yaşadığını gösteriyor. Son 7 resmi maçta 5 gol kaydeden 29 yaşındaki ön libero daha önce 119 maçta 2 gol sevinci yaşayabilmişti.



9 ŞUTTAN 3 GOL ÇIKARTTI

Son 3 lig maçında 9 şut çeken ve bunların 5'inde çerçeveyi bulan Torreira 3 kez fileleri sarsarken, bu süreçten önceki oynadığı 27 maçta 16 kez kaleyi yoklamıştı. Bu sezon 45 maçta kaydettiği 6 gol, 7 asistle kariyerinde en çok skor katkısı yaptığı sezonu yaşayan yıldız ismin performansının orta alana yapılan Mario Lemina takviyesinin ardından ciddi oranda artış göstermesi de dikkatleri çekti.



MERTENS KÖRFEZ'E GİDEBİLİR

SEZON sonunda futbolu bırakması beklenen Dries Mertens'le ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. 37 yaşındaki Belçikalı futbolcunun gelecek sezon için teklifleri değerlendirdiği ve deneyimli futbolcuyu Dubai'den isteyen takımlar olduğu öne sürülüyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla 48 maçta 5 gol, 21 asistlik performans sergiledi.

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