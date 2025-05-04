Başkan Doğan yeni projelerin öneminden bahsetti: Yeni sayfa açılıyor!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Divan Kurulu Toplantısı'nda flaş açıklamalarda bulundu. Diğer branşlar için önemli değerlendirmeler yapan Başkan Doğan "Basketbol için Trabzonlu iş adamlarını sponsor olmaya davet ediyorum. Trabzonspor camiasından özel olarak ricamdır" dedi.



Türkiye Kupası'nda finale çıktıklarını hatırlatan Bordo-Mavili kulübün başkanı "Öncesinde sizlere mahcup olan sonuçlar aldık... Sizlerden özür dilerim. Keşke böyle olmasaydı. Trabzonspor'un asıl problemi gelirgider dengesizliğidir. 5 milyar 300 milyon civarında bir borcumuz var. Bankalar Birliği'nden çıktık. Mayıs ayı sonu ve haziran başlarında Trabzonspor'un borcu 2 milyar civarına gelecek. Elimizde olan 5 futbolcu için ciddi teklifler yapılıyor. Borcu sıfırlayacak projelerimiz hazır. Kartal; Akyazı ve tapusu alınan araziler gibi... Bankalar Birliği borcunu kapatmayıp Galatasaray transfer etmeden Osimhen'i 20 milyon Euro'ya alırdık" ifadelerini kullandı.



TOPLAM RAKAM 5 MİLYAR TL

Denetleme kurulu adına söz alan Muhammet Zeki Paşaoğlu, Bordo-Mavili kulübün 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla borcunun 5 milyar 323 milyon TL olduğunu açıkladı.

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