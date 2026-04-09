Hatalı basım plakalardan değişim ücreti alınmayacak

Standart dışı APP plakalara ilişkin yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yönetmelikte yapılan değişiklikle plaka basmaya yetkili kuruluş tarafından bu yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka basıldığının trafik kolluğu tarafından tespiti halinde, tescil plakasının tekrar basımı için "plaka basım talep belgesi" aranmayacak. Bahse konu plakalar, plaka basmaya yetkili kuruluş tarafından herhangi bir ücret talep edilmeden değiştirilecek.

  • Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
  • Yetkili kuruluş tarafından standartlara aykırı basılan plakalar, trafik kolluğunun tespiti halinde ücretsiz olarak değiştirilecek.
  • Plaka basımı ve dağıtımı süreçlerine basım sonrası fotoğraf kayıtları şartı eklendi.
  • Plaka basımında kullanılacak kalıplar TŞOF tarafından 1 Ocak 2027'ye kadar yetkili odalara dağıtılacak.
  • Standart dışı plakaların ücretsiz değiştirilmesi ve fotoğraf kayıtlarına ilişkin düzenleme 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.

Adalet ve İçişleri bakanlıklarınca hazırlanan "Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

HATALI BASIMI YETKİLİ KURULUŞ YAPTIYSA ÜCRET TALEP EDİLMEYECEK

Buna göre, plaka basmaya yetkili kuruluş tarafından bu yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka basıldığının trafik kolluğu tarafından tespiti halinde, tescil plakasının tekrar basımı için "plaka basım talep belgesi" aranmayacak.

Bahse konu plakalar, plaka basmaya yetkili kuruluş tarafından herhangi bir ücret talep edilmeden değiştirilecek.

Yönetmelikle ayrıca, plakaların basımı ve dağıtımı süreçlerine, "basımı sonrasındaki fotoğraf kayıtları" şartı da eklendi.

GEÇİŞ SÜRECİ 1 OCAK 2027'DE TAMAMLANACAK

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, tescil plakalarının nitelik ve ölçülerine dair geçiş hükümleri de düzenlendi.

Buna göre, plaka basımında kullanılacak kalıplar, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından 1 Ocak 2027'ye kadar yetki verilen odalara dağıtılacak.

Bu tarihten önce yetkili kuruluş tarafından basılmış olup da mühürlü ve diğer güvenlik işaretleri bulunan araç tescil plakaları, standartlara uygun kabul edilecek.

1 OCAK 2027'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yetkili kuruluş tarafından basılan standart dışı plakaların ücretsiz değiştirilmesi ve fotoğraf kayıtlarına ilişkin düzenleme 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.

