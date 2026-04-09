Plaka basımında kullanılacak kalıplar TŞOF tarafından 1 Ocak 2027'ye kadar yetkili odalara dağıtılacak.

Yetkili kuruluş tarafından standartlara aykırı basılan plakalar, trafik kolluğunun tespiti halinde ücretsiz olarak değiştirilecek.

Adalet ve İçişleri bakanlıklarınca hazırlanan "Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" , Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara'da standart dışı plaka değişim yoğunluğu. (Görseller AA'dan alınmıştır. 1 Nisan 2026)

HATALI BASIMI YETKİLİ KURULUŞ YAPTIYSA ÜCRET TALEP EDİLMEYECEK



Buna göre, plaka basmaya yetkili kuruluş tarafından bu yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka basıldığının trafik kolluğu tarafından tespiti halinde, tescil plakasının tekrar basımı için "plaka basım talep belgesi" aranmayacak.

Bahse konu plakalar, plaka basmaya yetkili kuruluş tarafından herhangi bir ücret talep edilmeden değiştirilecek.