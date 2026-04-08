Galatasaray tahrip gücü yüksek maç başlangıcının meyvesini daha ilk dakikalarda aldı. Sane'nin duran toptan yaptığı harika ortaya iyi yükselen Barış Alper Yılmaz, üç Göztepeli oyuncunun arasından topu köşeye gönderdi. Kaleci Lis sadece seyretti. Bu gol, Galatasaray'ı kendine getirirken, Göztepe'nin de direncini kırdı. Olaitan'ın ayrılışı, Göztepe'nin hücum gücünü çok zayıflatmış. İlk yarıda hücumda etkili olamayan bir Göztepe izledik. Skor Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile devam ederken, Arda Okan, Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderemedi. Aslında iyi vurdu Arda! Ama Uğurcan yine muazzam bir hamle yaptı ve sol dizi ile topun kaleye gitmesine engel oldu.



Göztepe'nin kaçırdığı golün hemen ardından Galatasaray'ın ikinci golü geldi. İlkay'ın ceza sahasına girip ortaladığı top, Allan'a çarpıp ağlara gitti. İlk yarıda Galatasaray farka da gidebilirdi. Sallai karşı karşıya iki pozisyondan yararlanamadı. Birini kaleci Lis kurtardı. İlk yarıda sahanın en iyisi, jeneriklik paslar atan Leroy Sane idi. İlk yarıda etkisiz bir görüntü sergileyen Göztepe, ikinci yarıya ön alan baskısı ile başladı. Juan ile harika bir kafa golü buldu İzmir ekibi! Bu gol, Gürsel Aksel Stadı'nı dolduran muhteşem Göztepe taraftarını coşturdu. Taraftarının sahaya verdiği pozitif enerji ile Galatasaray'ın üzerine gelmeye başlayan Göztepe, üst üste pozisyonlar bulmaya başladı.



Cherni'nin net kafa vuruşunda Uğurcan Çakır kalesinde devleşti. Ardından Göztepe'nin 1 metreden boş kaleye yuvarlayamadığı top! Janderson akıl almaz bir gol kaçırdı bu pozisyonda. Göztepe oyunu tek kaleye çevirdi. Okan Buruk'tan hemen hamleler geldi. Eren ve Asprilla çıkarken; Jakobs ile Sara oyuna girdi. Bu değişikliklerle Göztepe'nin baskısını kıran Galatasaray, duran toptan üçüncü golünü buldu. Sara'nın kornerinde ceza sahasında bomboş kalan Lemina, topu ağlara gönderdi. Bu gol, Galatasaray'ı rahatlatırken, beraberlik için yüklenen Göztepe'nin direncini iyice kırdı. Bu maçın sonucu, diğer şampiyonluk adayları Fenerbahçe ve Trabzonspor'u çok yakından ilgilendiriyordu. Lider Galatasaray, İzmir'den galibiyetle dönerken, takipçileri ile puan farkı 4'e çıktı. Ligde 28. hafta geride kalırken, bitime 6 hafta kala lider Galatasaray, şampiyonluğa en yakın takım konumunda.

MUSTAFA ÇULCU - AKARSU ZORLANMADI Galatasaray atletizmi yüksek oyuncuların arasına İlkay ve Sane gibi iki oyun aklını yerleştirerek direkt galibiyet için çıktığı maçta erken bulduğu gollerle öne geçti. Üçlü savunma yapan Göztepe geçişlerle çıktığında savunmasının arkasında derin özellikle sağ kanatta geniş boşluklar bıraktı. Sallai bu bölgeyi çok etkili kullandı. Biri duran toptan olmak üzere iki golde bu kanattan geldi. İlk golün sahibi Barış Alper santraforda çok iyiydi. Göztepe erken yediği gollerden sonra ilk yarı sonuna kadar şaşkınlık yaşadı, oyundan düştü. Galatasaray ilk yarıda arzulu, istekli, ritimli pas trafiği ve iyi futbol ile oyunun kontrolünü elinde tuttu. İkinci yarı sahada bambaşka bir Göztepe vardı.

