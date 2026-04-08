SERKAN KORKMAZ - 85'TE ICARDI
Bundan on gün önce, "...bir rüya gördüm; İzmir'de, sarı saçlı Galatasaray santrforu, Sane'nin ortasında uzak direğe harika bir kafa golüyle takımını 1-0 öne geçirdi, gol sevincinde 'gururla' kaptanlık bandına baktı" deseydi biri aklıma ilk gelecek isim, Mauro İcardi olurdu. Ama o isim; Barış Alper Yılmaz'dı. Okan hoca sahaya ilginç (hatta beklenmedik) bir on bir sürmüştü. İlkay, Lemina ve önlerinde "forvet arkası" oynayan Asprilla tercihleri hayli dikkat çekiciydi. Kante ve Nwakaeme gibi isimlerin ön plana çıktığı haftalarda, gözler İlkay Gündoğan performansındaydı.
İlk yarıda şansın da yardımıyla Allan'ın kendi kalesine attığı golde Alman pasaportlu yıldız iyi performansını, skora etki ederek süslemeyi başarmıştı. İlk yarı sonunda soyunma odasına iki farklı üstünlükle giren sarı kırmızılılar beklenenden rahat bir maç çıkarıyordu. Ta ki, ikinci yarış başlangıcıyla beraber başlayan Göz Göz baskısı hemen Juan'ın skoruyla meyvesini vermişti.
Buruk, Sara ve Jakobs'u sahaya sürerek, adeta abondone olan takımına soluklanma şansı verdi. Ev sahibinin baskısı seyrelse de gole yakın olan taraf olma kimliğini korudu. 75. dakikada "tecrübeli kurt" Lemina, Sara'nın kornerinde bomboş kaldı ve cezayı kesti. Skor artık 1-3'tü ve Göztepe'nin direnci kırılmıştı. İlk yarıdaki oyunuyla galibiyete koşan Cimbom, ikinci devrede mağlubiyeti fazlasıyla hak edecek kadar kötüydü. Kafile İstanbul'a dönerken, Janderson'un maç 1-2 iken boş kaleye kaçırdığı pozisyonun gol olma ihtimalini düşünmüştür, en çok. Eminim ama ispatlayamam. Okan hocanın İcardi'yi 85'te oyuna alabiliyor olması bu maçı kazanması kadar önemliydi.
LEVENT TÜZEMEN - BASKIDAN KURTULDU
Galatasaray ikinci yarının ilk 15 dakikasında öyle bir Göztepe baskısı yedi ki maçı izleyenler, 'Eyvah! Kaybediyoruz' hissine kapıldı. Kaleci Uğurcan Çakır eğer kritik kurtarışlar yapmasaydı ve Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçı kaybetseydi camia içinde çok ciddi sorunlar yaşanır, Teknik Direktör Okan Buruk da oyuna geç müdahale ettiği için yerden yere kesin vurulurdu.
Hatta şampiyonluk şansı bile zora girer, psikolojik baskı oluşurdu. İlk yarı Leroy Sane'nin mükemmel ortasına, mükemmel kafa vuran Barış Alper Yılmaz'ın attığı erken gol, oyunun yönetimini tamamen Galatasaray'ın eline geçirmesini sağladı. İlkay'ın şans golü sonrası Roland Sallai eğer karşı karşıya kaldığı iki pozisyondan birini gol yapabilse maç erken bitecek, Göztepe de zaten tükenecekti.
Göztepeli Juan'ın golü sonrası, Devler Ligi'nde oynamış Galatasaraylı futbolcuların yaptığı panik, şaşırtıcı, ürkütücü ve korkutucuydu... Resmen Galatasaray, korku tünelinden geçti. 75. dakikada Gabriel Sara'nın ortasını kafayla gol yapan Mario Lemina, hem arkadaşlarını hem teknik heyeti hem de taraftarlarını rahatlattı, Göztepe'nin bütün motivasyonunu söndürdü. Galatasaray, bu galibiyetle sadece 3 puan kazanmadı, rakipleriyle arasındaki puan farkını 4'e çıkardığı gibi Trabzonspor maçında içine düştüğü baskıdan kurtuldu. Leroy Sane çok istekliydi, Davinson Sanchez-Wilfried Singo ikilisi çok riskli oynadılar ve hatalar yaptılar. Kaleci Uğurcan Çakır, Göztepe deplasmanında Galatasaray adına yaptığı birbiri ardına önemli kurtarışlarla gecenin en önemli oyuncusuydu.
ZEKİ UZUNDURUKAN - REAKSİYON VE REFLEKS!
Galatasaray'ın diğer büyük takımlardan farklı bir özelliği var! Maç günü A Spor'daki yorumlarımızda da bunu dile getirdik. Galatasaray, kötü bir sonuç alıp, krize girdikten sonra anında reaksiyon gösterebiliyor. Yani krizi fırsata çeviriyor. Panik butonuna basmıyor, aksine hırs yapıp, krizden daha da güçlü çıkıyor. Cumartesi günü Trabzon'da kaybeden Galatasaray, çarşamba günü (dün) İzmir'de çok zor görünen maçı, adeta tereyağından kıl çeker gibi farklı kazanmasını bildi. Oyunun tümüne baktığımızda Göztepe gibi güçlü bir takımdan 15-20 dakika baskı yemesi de normal karşılanmalı.
Okan Buruk'un maçtan önce açıkladığı adeta rotasyonvari kadrosu Galatasaraylılar'ı tedirgin etmişti. Öyle ya, Trabzonspor derbisinden 6 farklı ismi Göztepe karşısında sahaya sürmüştü Okan hoca. Üstelik de Trabzonspor maçında oynayan Singo ve Barış Alper Yılmaz bu kez farklı mevkilerde görev almasına rağmen! Göztepe artık bir ezber haline gelen oyununu oynadı. Topu Galatasaray'a bıraktı. İlk yarıda yüzde 30 topla oynayabildi. İzmir ekibinden herkes ön alan baskısı beklerken, o baskıyı yapan taraf Galatasaray oldu.
Galatasaray tahrip gücü yüksek maç başlangıcının meyvesini daha ilk dakikalarda aldı. Sane'nin duran toptan yaptığı harika ortaya iyi yükselen Barış Alper Yılmaz, üç Göztepeli oyuncunun arasından topu köşeye gönderdi. Kaleci Lis sadece seyretti. Bu gol, Galatasaray'ı kendine getirirken, Göztepe'nin de direncini kırdı. Olaitan'ın ayrılışı, Göztepe'nin hücum gücünü çok zayıflatmış. İlk yarıda hücumda etkili olamayan bir Göztepe izledik. Skor Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile devam ederken, Arda Okan, Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderemedi. Aslında iyi vurdu Arda! Ama Uğurcan yine muazzam bir hamle yaptı ve sol dizi ile topun kaleye gitmesine engel oldu.
Göztepe'nin kaçırdığı golün hemen ardından Galatasaray'ın ikinci golü geldi. İlkay'ın ceza sahasına girip ortaladığı top, Allan'a çarpıp ağlara gitti. İlk yarıda Galatasaray farka da gidebilirdi. Sallai karşı karşıya iki pozisyondan yararlanamadı. Birini kaleci Lis kurtardı. İlk yarıda sahanın en iyisi, jeneriklik paslar atan Leroy Sane idi. İlk yarıda etkisiz bir görüntü sergileyen Göztepe, ikinci yarıya ön alan baskısı ile başladı. Juan ile harika bir kafa golü buldu İzmir ekibi! Bu gol, Gürsel Aksel Stadı'nı dolduran muhteşem Göztepe taraftarını coşturdu. Taraftarının sahaya verdiği pozitif enerji ile Galatasaray'ın üzerine gelmeye başlayan Göztepe, üst üste pozisyonlar bulmaya başladı.
Cherni'nin net kafa vuruşunda Uğurcan Çakır kalesinde devleşti. Ardından Göztepe'nin 1 metreden boş kaleye yuvarlayamadığı top! Janderson akıl almaz bir gol kaçırdı bu pozisyonda. Göztepe oyunu tek kaleye çevirdi. Okan Buruk'tan hemen hamleler geldi. Eren ve Asprilla çıkarken; Jakobs ile Sara oyuna girdi. Bu değişikliklerle Göztepe'nin baskısını kıran Galatasaray, duran toptan üçüncü golünü buldu. Sara'nın kornerinde ceza sahasında bomboş kalan Lemina, topu ağlara gönderdi. Bu gol, Galatasaray'ı rahatlatırken, beraberlik için yüklenen Göztepe'nin direncini iyice kırdı. Bu maçın sonucu, diğer şampiyonluk adayları Fenerbahçe ve Trabzonspor'u çok yakından ilgilendiriyordu. Lider Galatasaray, İzmir'den galibiyetle dönerken, takipçileri ile puan farkı 4'e çıktı. Ligde 28. hafta geride kalırken, bitime 6 hafta kala lider Galatasaray, şampiyonluğa en yakın takım konumunda.
MUSTAFA ÇULCU - AKARSU ZORLANMADI
Galatasaray atletizmi yüksek oyuncuların arasına İlkay ve Sane gibi iki oyun aklını yerleştirerek direkt galibiyet için çıktığı maçta erken bulduğu gollerle öne geçti. Üçlü savunma yapan Göztepe geçişlerle çıktığında savunmasının arkasında derin özellikle sağ kanatta geniş boşluklar bıraktı. Sallai bu bölgeyi çok etkili kullandı. Biri duran toptan olmak üzere iki golde bu kanattan geldi. İlk golün sahibi Barış Alper santraforda çok iyiydi. Göztepe erken yediği gollerden sonra ilk yarı sonuna kadar şaşkınlık yaşadı, oyundan düştü. Galatasaray ilk yarıda arzulu, istekli, ritimli pas trafiği ve iyi futbol ile oyunun kontrolünü elinde tuttu. İkinci yarı sahada bambaşka bir Göztepe vardı.
Özellikle 45-70 arasında oyun Uğurcan Çakır ile Göztepe hücumcuları arasında geçti. Uğurcan kalesinde devleşti. Okan Buruk'tan Sara ve Jakobs hamleleri geldi. Göztepe'nin yüksek baskılı oynadığı anlarda Galatasaray kornerden üçüncü golü bulunca rahatladı. Zor deplasmandan çok değerli üç puan alarak çıktı ve şampiyonluk yarışında kazasız yoluna devam ediyor.
Alper Akarsu, fiziksel ve zihinsel olarak kendince maça bir hazırlık yapmış. Maçı nasıl yöneteceğini kafasında planlamış. Ancak eksiklikleri ve acemilikleri olduğu görüldü. Sakin duruşu artısıydı. Bazı basit temaslara çaldığı fauller kabul görmedi. Saçma sapan kart göstermeden maç tamamlama arzusu ise çağdaş değildi. O hakemlik anlayış 70'li, 80'li yıllarda kaldı. Yıl 2026 Alper Akarsu kardeşim. Maçta hakemi zora sokacak spesifik pozisyon yoktu. Bazı hatalarına rağmen maçtan iyi çıktı.