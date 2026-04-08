Şüpheli gözaltına alındı.

Olay yerinde gerçekleştirilen çalışmalar ve devamında yapılan kimlik tespit işlemleri neticesinde şahsın kimliği belirlenmiş olup, daha önce suç kaydının bulunduğu ve hakkında kayıp şahıs kaydı olduğu tespit edilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, "hayasızca hareketler", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçları kapsamında adli soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.