İTÜ'de kız yurduna giren sapık gözaltında | Savcılık açıkladı: Sabıkası var

İstanbul'daki İTÜ Ayazağa kampüsünde yer alan kız öğrenci yurduna giren yabancı uyruklu erkek şahıs çamaşırhane bölümünde uygunsuz şekilde yakalandı. Gözaltına alınan şahısla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “hayasızca hareketler”, “konut dokunulmazlığının ihlali” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçları kapsamında adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kimliği tespit edilen şüphelinin suç kaydı olduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
  • İstanbul'daki İTÜ Ayazağa kampüsündeki kız öğrenci yurduna giren yabancı uyruklu erkek şahıs çamaşırhane bölümünde uygunsuz şekilde yakalandı.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan şahıs hakkında hayasızca hareketler, konut dokunulmazlığının ihlali ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından adli soruşturma başlattı.
  • Şüphelinin daha önce suç kaydının bulunduğu ve hakkında kayıp şahıs kaydı olduğu tespit edildi.
  • Olay 8 Nisan 2025 günü saat 20.15 sıralarında meydana geldi ve yurttan gelen ihbar üzerine kolluk birimleri olay yerine intikal etti.

İstanbul'daki İTÜ Ayazağa kampüsündeki kız öğrenci yurduna giren yabancı uyruklu erkek şahıs çamaşırhane bölümünde uygunsuz şekilde yakalandı.

Şüpheli gözaltına alındı. (Görseller sosyal medyadan alınmıştır.)

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan şahısla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "hayasızca hareketler", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçları kapsamında adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İTÜ Ayazağa’da kız yurdundaki tacizci gözaltına alındı

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ SUÇ KAYDI VAR

Gözaltına alınan şüphelinin yurda nasıl girdiğinin araştırıldığı belirtilirken kimliğinin tespit edildiği ve suç kaydının olduğu bildirildi.

Savcılık açıklaması



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

08.04.2026 günü saat 20.15 sıralarında, ilimizde bulunan bir öğrenci yurdundan gelen ihbar üzerine kolluk birimlerince olay yerine intikal edilmiştir.

Yapılan ilk tespitlere göre; kimliği başlangıçta belirlenemeyen, yabancı uyruklu bir erkek şahsın, kız öğrenci yurduna ait çamaşırhane bölümünde uygunsuz şekilde bulunduğu anlaşılmış, şahsın söz konusu alana nasıl girdiği hususunda inceleme başlatılmıştır.

Şüpheli gözaltına alındı.

Olay yerinde gerçekleştirilen çalışmalar ve devamında yapılan kimlik tespit işlemleri neticesinde şahsın kimliği belirlenmiş olup, daha önce suç kaydının bulunduğu ve hakkında kayıp şahıs kaydı olduğu tespit edilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, "hayasızca hareketler", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçları kapsamında adli soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

