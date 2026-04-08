İstanbul'daki İTÜ Ayazağa kampüsündeki kız öğrenci yurduna giren yabancı uyruklu erkek şahıs çamaşırhane bölümünde uygunsuz şekilde yakalandı.
GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan şahısla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "hayasızca hareketler", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçları kapsamında adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ SUÇ KAYDI VAR
Gözaltına alınan şüphelinin yurda nasıl girdiğinin araştırıldığı belirtilirken kimliğinin tespit edildiği ve suç kaydının olduğu bildirildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
08.04.2026 günü saat 20.15 sıralarında, ilimizde bulunan bir öğrenci yurdundan gelen ihbar üzerine kolluk birimlerince olay yerine intikal edilmiştir.
Yapılan ilk tespitlere göre; kimliği başlangıçta belirlenemeyen, yabancı uyruklu bir erkek şahsın, kız öğrenci yurduna ait çamaşırhane bölümünde uygunsuz şekilde bulunduğu anlaşılmış, şahsın söz konusu alana nasıl girdiği hususunda inceleme başlatılmıştır.
Olay yerinde gerçekleştirilen çalışmalar ve devamında yapılan kimlik tespit işlemleri neticesinde şahsın kimliği belirlenmiş olup, daha önce suç kaydının bulunduğu ve hakkında kayıp şahıs kaydı olduğu tespit edilmiştir.
Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, "hayasızca hareketler", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçları kapsamında adli soruşturma başlatılmıştır.
Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.