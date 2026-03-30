Eski CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan, CHP'de son dönemde ayyuka çıkan skandallarla ilgili açıklamalarda bulundu.



Atılgan, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarından, belediye başkanlarının yasak aşk ve taciz skandallarına kadar gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı. Sabah'tan Tuba Kalçık'ın haberine göre işte Atılgan'ın söyledikleri:

Eski CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın otel odasında çalışanı ile yakalanmasına rağmen partiden atılmadığını belirterek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.

'YALIM'I PARTİDEN ATAMADILAR'



Son dönemde CHP'li belediyeler kadın mağduriyetleriyle gündemde. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?

CHP olarak eğer gerçekten bir toplumu temsil edip bir makamda oturuyorsanız, olanları sessiz kalıp izleyemezsiniz.

Özellikle (Giresun Görele'de) 16 yaşında şüpheli şekilde öldürülen kız çocuğu toplumda büyük üzüntü yarattı. Direkt kimseyi suçlayamazsınız ama ortada ciddi şüpheli durumlar var.



CHP, belediye başkanına yönelik net tavır almalıydı. Aynı durum Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım için de geçerli.

Düşüncesini açıkladı diye partilileri hemen ihraç ediyorlar ama Özkan Yalım'a hâlâ net bir tavır gösteremediler.

Otel odasında çalışanı ile yakalanmış, toplumun gözü önünde olmuş, somut deliller var. Bence hemen acil bir şekilde partilerin uzaklaştırılması gerekiyor. Birçok partiliyi hemen atan Özgür Özel, Yalım'ı atamadı. Gerçekten CHP'ye gönül vermiş bir belediye başkanıysa partiye zarar vermemek için 'Bir hata yaptım' diyerek istifa etmeliydi. Bakın, Deniz Baykal bir videosu çıktığı için genel başkanlığı bıraktı. Bunlar hâlâ istifa etmiyor. CHP'nin içinde bulunduğu durum çok çirkin.



'KIZLARIMIZ GELİR Mİ PARTİYE'



Özkan Yalım'ın özel hayatı toplumda tepki çekti. CHP'li kadın vekiller de kadın kolları da bu mağduriyetlere yönelik açıklama yapamıyor. Partiden, 'Bizim iktidarımızda, hiçbir kadın güvenlik sorunu yaşamayacak, istismara uğramayacak, çalışmak zorunda kalmayacak' diye açıklama yapılıyor. Ne demek bu ya... Böyle açıklama mı olur? Siz önce CHP'deki kadın mağduriyetlerine ses çıkarın. CHP Kadın Kollarında görev yapmış biri olarak partimdeki bu yaşananlardan utanç duyuyorum. Partide kadın tacizleri gündemdeyken, bizim gençlik kollarımızda siyasete başlamak isteyen genç kızlarımız gelir mi şimdi partiye? Ya da kadınlarımız bu yaşananları gördükçe cesaret edip gelebilirler mi CHP'ye?



ÖZEL'İN SEÇİLMESİNE HAYRET ETTİM'



CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük iddialarıyla açılan dava devam ediyor. Kurultaya katılmış mıydınız?

Partinin onur üyesi olmama rağmen bana davetiye gelmedi, katılamadım.

Kaç kurultaydır gelmiyor. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı da hiçbir etkinliğine çağırmıyor beni.

Bakın ben 13, 14, 15 kere PM'ye seçildim. Bu kadar kurultay yaşadım. 38. Kurultay'daki gibi ikinci turda arada 600-700 oy farkları olmazdı. İlk turda çok az fark vardı.

Evet ikinci tur sonuçlarını görünce ben eşime döndüm dedim ki burada bir gariplik oluyor. Bu kadar büyük farkla Özel'in seçilmesi beni hayretler içinde bıraktı. Ben şüphelendim bundan dolayı bu kurultaydan.





'BUNLARIN HEPSİ Mİ SİYASİ?'



CHP'li belediyeler yolsuzluk iddialarıyla da gündemde. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ben Deniz Baykal döneminden beri partinin içinde çeşitli görevlerde yer almış biriyim. İnanın CHP tarihinde hiçbir dönem partimiz, bu kadar yolsuzluk iddiasıyla gündeme gelmemişti. Şimdi ise, her gün yeni bir soruşturma ile gündemde.

Çok üzülüyorum inanın. CHP bu iddialara, soruşturmalara, davalara 'intikam alınıyor', 'siyasi' diye açıklama yapıyor. Bir tane, iki tane yolsuzluk iddiası olsa anlarız. Yani onlarca yolsuzluk iddiası var. Bunların hepsi mi siyasi? Mümkün olabilir mi böyle bir şey, bu açıklamaları mantık dışı.

Bunu yapan içimizdeki arkadaşlarımız, çok üzücü ama gerçek bu... Yani mesela iddianamede parti yöneticilerinin bu kadar adı geçiyor ama hiçbir şey yapmıyor Özgür Bey. Ben anlamadım, Özgür Bey neden bir harekete geçmiyor?

Yani kimsenin koltukları çakılı değil. Ahmet gider, Mehmet gelir. Ayşe gider, Fatma gelir. Bir de bu arada bunlara cevap vermesi gerekirken, bütün bu olumsuzlukları düzenlemesi gerekirken Özgür Bey ara seçim diye tutturuyor.

Çok saçma. İçerideki çoğunluk belli. Sen orada vekil kaybedebilirsin. Bir de dışarda savaş var, ülkece nelerle uğraşıyoruz, sırası mı ara seçimin.







'BU KADAR AGRESİF BAŞKAN GÖRMEDİM'



Özgür Özel'i ne kadar zamandır tanıyorsunuz?

Eskiden beri tanıyorum. Hiç böyle biri değildi yani. Böyle şeyler yapacak bir insan değildi. Eşi de çok hanımefendi bir insan. Yani Özgür Özel gerçekten örgütten biri. Eskiden bu kadar gergin biri değildi.

Konuşmalarını gördükçe şaşırıyorum. CHP'nin hiçbir genel başkanını ben bu kadar agresif konuşmalar yaparken görmedim. Özellikle mitinglerde.

Yani niye böyle oldu bilmiyorum.





'İMAMOĞLU AŞAĞI İMAMOĞLU YUKARI'



Peki sizce CHP halka, iktidar umudu veriyor mu bu görüntüsüyle?

Özgür Özel, ülkenin sorunlarına dair seçmenlere çözüm sunacağına, mitinglerde sürekli İmamoğlu diyor.

İmamoğlu aşağı, İmamoğlu yukarı...

Ben bile bıktım. İmamoğlu'nun partisi mi CHP? Bir adayla adaylık seçimi yapıyorsun, sandık koyup İmamoğlu'nu aday gösteriyorsun. Tüm saçmalık orada başladı zaten. Bir de gölge bakanlık kurmuşlar, bir sürü bakanlık kurmuşlar. Sanki iktidar oluyoruz ya, sanki İmamoğlu cumhurbaşkanı oluyor... CHP'nin en büyük sorunlarından biri de doğru düzgün aday seçememesi. Eskiden CHP'nin vekilleri çok daha donanımlıydı.

Şimdiki vekillerin ben hiçbirini tanımıyorum. O onun karısı, o onun yeğeni, o onun akrabası, o onun bilmem nesi.

Bu nasıl bir rezalet ya?