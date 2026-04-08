Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek İran bağlamında ilan edilen ateşkes ve bölgedeki güncel gelişmeleri ele aldı.

En başından itibaren bu çatışma sürecinin doğru olmadığını, tarafların bir an önce ateşkes sağlayıp müzakere ve diplomasi zeminine dönmesi gerektiğini ifade eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan ateşkes sonrası kritik bir temas gerçekleştirdi.

SÜRECİN KUNDAKLANMASINA FIRSAT VERİLMEMELİ Ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Erdoğan tüm dünya için oldukça zorlu ve sıkıntılı geçen 40 günün ardından aralanan iki haftalık fırsat penceresinin kalıcı bir barış anlaşması için çok iyi değerlendirilmesi ve sürecin kundaklanmasına fırsat verilmemesi gerektiğini ifade etti.

ÇÖZÜM ÇABALARINA DESTEK ARTARAK SÜRECEK

Erdoğan, Pakistan başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerle birlikte yürütülen çözüm çabalarına, Türkiye'nin desteğinin artarak süreceğini vurguladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ATEŞKESE YÖNELİK İLK MESAJI

Başkan Erdoğan, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkese ilişkin sabah saatlerinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu.

Ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni eden Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"28 Şubat'tan beri bölgemizi yangın yerine çeviren savaşta dün gece ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyuyoruz. Olası tahrik ve sabotajlara fırsat verilmeden ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni ediyoruz. Başta dost ve kardeş Pakistan olmak üzere ateşkes ilanına giden süreçte katkısı olan tüm aktörleri canıgönülden tebrik ediyoruz. Savaş, çatışma, gerilim ve zulümlerden çok çekmiş coğrafyamızın bir an önce barışa, huzura, istikrara kavuşması samimi temennimizdir. Türkiye, bölgesinde ve dünyada barışın sesini yükseltmeye devam edecektir."