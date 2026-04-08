Başkan Erdoğan ateşkes sonrası ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü: Sürecin kundaklanmasına fırsat verilmemeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD-İsrail ile İran arasındaki ateşkesin ardından kritik bir temas gerçekleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump’la bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Başkan Erdoğan, ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Erdoğan tüm dünya için oldukça zorlu ve sıkıntılı geçen 40 günün ardından aralanan iki haftalık fırsat penceresinin kalıcı bir barış anlaşması için çok iyi değerlendirilmesi ve sürecin kundaklanmasına fırsat verilmemesi gerektiğini ifade etti.

  • Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek İran bağlamında ilan edilen ateşkes ve bölgedeki güncel gelişmeleri ele aldı.
  • ABD-İsrail koalisyonu ile İran arasında 40 gün süren savaşın ardından ateşkes kararı alındı.
  • Erdoğan, iki haftalık fırsat penceresinin kalıcı barış anlaşması için iyi değerlendirilmesi ve sürecin kundaklanmasına fırsat verilmemesi gerektiğini belirtti.
  • Türkiye'nin Pakistan başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerle yürütülen çözüm çabalarına desteğinin artarak süreceği vurgulandı.
  • Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

ABD- İRAN ARASINDA ATEŞKES
ABD-İsrail koalisyonu ile İran arasındaki savaşın 40. gününde ateşkes kararı çıktı.

Sürecin kundaklanmasına fırsat verilmemeli

En başından itibaren bu çatışma sürecinin doğru olmadığını, tarafların bir an önce ateşkes sağlayıp müzakere ve diplomasi zeminine dönmesi gerektiğini ifade eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan ateşkes sonrası kritik bir temas gerçekleştirdi.

Yeni düzenin kutup başı Türkiye! Başkan Erdoğandan Nobellik barış diplomasisi | ABD, İran, Körfez, Avrupa... Liderlerle tek tek görüştü

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ATEŞKES SONRASI TRUMP İLE TEMAS
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır - ARŞİV)

Görüşmede liderler, dün gece itibarıyla İran bağlamında ilan edilen ateşkes başta olmak üzere, bölgemizdeki güncel gelişmeleri ele aldı.

SÜRECİN KUNDAKLANMASINA FIRSAT VERİLMEMELİ
Ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Erdoğan tüm dünya için oldukça zorlu ve sıkıntılı geçen 40 günün ardından aralanan iki haftalık fırsat penceresinin kalıcı bir barış anlaşması için çok iyi değerlendirilmesi ve sürecin kundaklanmasına fırsat verilmemesi gerektiğini ifade etti.

ÇÖZÜM ÇABALARINA DESTEK ARTARAK SÜRECEK

Erdoğan, Pakistan başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerle birlikte yürütülen çözüm çabalarına, Türkiye'nin desteğinin artarak süreceğini vurguladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ATEŞKESE YÖNELİK İLK MESAJI
Başkan Erdoğan, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkese ilişkin sabah saatlerinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu.

Ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni eden Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"28 Şubat'tan beri bölgemizi yangın yerine çeviren savaşta dün gece ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyuyoruz. Olası tahrik ve sabotajlara fırsat verilmeden ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni ediyoruz. Başta dost ve kardeş Pakistan olmak üzere ateşkes ilanına giden süreçte katkısı olan tüm aktörleri canıgönülden tebrik ediyoruz. Savaş, çatışma, gerilim ve zulümlerden çok çekmiş coğrafyamızın bir an önce barışa, huzura, istikrara kavuşması samimi temennimizdir. Türkiye, bölgesinde ve dünyada barışın sesini yükseltmeye devam edecektir."

Orta Doğudaki ateşkes sonrası Başkan Erdoğandan ilk açıklama! Memnunuz deyip sabotaj uyarısı yaptı: Sahada tam olarak uygulanmalı

