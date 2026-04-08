Hainlerin keşif taktiğine dair çarpıcı bir tespitte bulunan Karataş, "İki ayrı günde geliyor olmalarının sebebi şu: Önce 1 Nisan'da akşam saatlerinde, karanlıkta geliyorlar, o bölgeyi geziyorlar. Muhtemelen karanlıkta bir saldırı gerçekleşse nasıl olur diye bakıyorlar. Bir de gündüz vaktinde gelerek tekrar bir keşif daha yapmışlar. Üç teröristin o konsolosluk çevresinde nasıl yürüdükleri, o bölgeyi nasıl keşfettikleri görülüyor." dedi.

TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ TEK TEK DEŞİFRE EDİLDİ

Karataş, "İlk birinci gün yapılan keşifte Ahmet İ., Onur Ç. ve Murat İ. vardı. İkinci günde ise Yunus S., Onur Ç. ve Ahmet İ. vardı. Yani birinci gün gelen Murat isimli terörist ikinci gün gelmedi. Saldırı gününde de yine onun olmadığını sizlerle paylaşayım ama sonrasında yapılan operasyonla birinci gün keşfe katılan kişi de yine İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı." bilgisini paylaştı. Karataş söz konusu aracın satıldığını da belirtti.