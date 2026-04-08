İstanbul'da polis noktasına gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin keşif görüntüleri ortaya çıktı.
Beşiktaş Levent'te (7 Nisan) Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör örgütü DEAŞ tarafından alçakça bir saldırı düzenlendi.
Saldırıda teröristlerden Yunus Emre Sarman, polislerle yaşanan çatışmada etkisiz hale getirildi. Diğer teröristler Onur Çelik ve Enes Çelik ise yaralı olarak ele geçirilirken 2 polisimiz de yaralandı.
KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Teröristlerin hain saldırıdan önce bölgede gerçekleştirdikleri keşif görüntülerine A Haber ulaştı.
Söz konusu görüntülere ilişkin detayları aktaran A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "Aslında her terör saldırısı sonrasında mutlaka biz bu keşif görüntülerine de denk geldiğimizi ifade etmem gerekiyor ki dün zaten bu alçakça saldırı gerçekleştiğinde, mutlaka daha öncesinde ya kendileri ya da birileri tarafından bir keşif yapıldığı yönünde tahminlerimiz söz konusuydu. Burada da yine tablo değişmedi, teröristlerin keşif yaptığı anların görüntüsünü şu anda ilk kez A Haber ekranlarında izleyicilerimizle paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Görüntülerin detaylarına inen Karataş, "Görüntünün 1 Nisan günü olduğunu belirteyim. Meğerse saldırıdan 5 veya 6 gün öncesinde, 1 Nisan ve 2 Nisan'da teröristlerin Levent'teki bu eski başkonsolosluk binası önünde keşif yaptıkları görülüyor." dedi.
KIRMIZI ARAÇLA GELDİLER
Teröristlerin keşif yaparken kullandıkları araç ve izledikleri rota, operasyonun teknik takibi açısından kritik bir öneme sahipti. Görüntülerdeki teknik detayları paylaşan Mehmet Karataş, "Teröristler ilk önce kırmızı bir araçla geliyorlar. O gördüğünüz 2006 model kırmızı araçla Levent'teki o noktaya geliyorlar ve ardından da üç terörist orada keşif yapıyorlar. Bu gece görüntülerinin 1 Nisan, diğer gündüz görüntüsünün de 2 Nisan'a ait olduğunu sizlerle paylaşayım." şeklinde konuştu.
Hainlerin keşif taktiğine dair çarpıcı bir tespitte bulunan Karataş, "İki ayrı günde geliyor olmalarının sebebi şu: Önce 1 Nisan'da akşam saatlerinde, karanlıkta geliyorlar, o bölgeyi geziyorlar. Muhtemelen karanlıkta bir saldırı gerçekleşse nasıl olur diye bakıyorlar. Bir de gündüz vaktinde gelerek tekrar bir keşif daha yapmışlar. Üç teröristin o konsolosluk çevresinde nasıl yürüdükleri, o bölgeyi nasıl keşfettikleri görülüyor." dedi.
TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ TEK TEK DEŞİFRE EDİLDİ
Karataş, "İlk birinci gün yapılan keşifte Ahmet İ., Onur Ç. ve Murat İ. vardı. İkinci günde ise Yunus S., Onur Ç. ve Ahmet İ. vardı. Yani birinci gün gelen Murat isimli terörist ikinci gün gelmedi. Saldırı gününde de yine onun olmadığını sizlerle paylaşayım ama sonrasında yapılan operasyonla birinci gün keşfe katılan kişi de yine İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı." bilgisini paylaştı. Karataş söz konusu aracın satıldığını da belirtti.