MSB'nin düşen C-130 kargo uçağında patlayıcı madde artığı bulunmadı

Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan'da düşen C-130 kargo uçağında yapılan incelemede içeriden ve dışarıdan herhangi patlayıcı bir madde artığına rastlanmadığını bildirdi. Yapılan açıklamada, uçuş veri kayıt cihazı kayıtları incelendiğinde; kaza anına kadar dijital veri kayıtlarında uçuş ekibinin konuşmalarında ve uçağın sistemlerinde her şeyin normal devam ettiği ifade edildi.

  • Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan'da düşen C-130 kargo uçağının enkazında içeriden ve dışarıdan patlayıcı madde artığına rastlanmadığını açıkladı.
  • Uçuş veri kayıt cihazı kayıtlarında kaza anına kadar uçuş ekibinin konuşmalarında ve uçağın sistemlerinde herhangi bir aksaklık tespit edilmedi.
  • Uçak kuyruk konisi bölgesinin gövdeden ayrılması sonucu güç ve veri kabloları koparak kayıt sonlandı.
  • Motorlar ve pervaneler üzerinde yapılan incelemelerde kaza anına kadar sorunsuz çalıştığı belirlendi.
  • Jandarma Kriminal Başkanlığı tarafından uçak enkazından alınan numunelerin incelenmesi tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü faaliyetlere ilişkin haftalık basın bilgilendirme toplantısını, Mavi Vatan-2026 Tatbikatı'nın fiilî atış safhası dolayısıyla TCG Anadolu gemisinde gerçekleştirdi.

MSB'de düşen C-130 uçağına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uçuş veri kayıt cihazı kayıtları incelendiğinde; kaza anına kadar dijital veri kayıtlarında uçuş ekibinin konuşmalarında ve uçağın sistemlerinde her şeyin normal devam ettiği, bir aksaklık tespit edilmediği, olayın ani geliştiği, uçak kuyruk konisi bölgesinin uçak gövdesinden ayrılması nedeniyle FDR'a ait güç ve veri kablolarının kopması sonucu kaydın sonlandığı, dolayısıyla kayıt cihazında kazayı aydınlatacak ilave veriler bulunmadığı tespit edilmiştir.

Uçağın motorları ve pervaneleri üzerinde yapılan detaylı incelemeler sonucunda, motor ve pervanelerin kaza anina kadar sorunsuz bir şekilde çalıştığı tespit edilmiştir. Pervane kopmasından kaynaklı uçak gövdesinin hasarlandığına dair bir durum tespit edilmemiştir.

Jandarma Kriminal Başkanlığı tarafından uçak enkazından alınan numunelerin incelenmesi sonucunda, içerden ve dışarıdan patlayıcı madde artığına rastlanılmamıştır.

Her iki kanadın üst kısmında bulunan dingilerden birinin yuvasından çıkmış, uçağın sol kuyruk-gövde kısmına temas etmiş, oradan da dinginin dikey stabilizeyi kavramış olabileceği, gövdeye yapısal hasar vermiş olabileceği, bunun da uçağın düşmesine yol açmış olabileceği değerlendirildi."

