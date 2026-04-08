Ankara'da yarın karla karışık yağmur beklenirken, İstanbul'da yağışlı hava üç gün daha sürecek.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.

Hava sıcaklıkları özellikle güney ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacak, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları etkili olacak.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Antalya'nın batı ilçeleri ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri yurt genelinde etkili olacak geniş çaplı bir yağışlı hava dalgasına işaret ediyor. İzmir'in kuzeyi dışında kalan bölgelerde aralıklı yağış beklenirken, birçok il için sarı kodlu uyarı verildi.

YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK

Yapılan tahminlere göre Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Yağışların büyük bölümde yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenirken, Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak öne çıkıyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda, ayrıca günün ilerleyen saatlerinde Batı Karadeniz'in iç bölgeleri ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusunda yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde etkili olacağı öngörülüyor.