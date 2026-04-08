Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri yurt genelinde etkili olacak geniş çaplı bir yağışlı hava dalgasına işaret ediyor. İzmir'in kuzeyi dışında kalan bölgelerde aralıklı yağış beklenirken, birçok il için sarı kodlu uyarı verildi.
YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK
Yapılan tahminlere göre Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Yağışların büyük bölümde yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenirken, Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak öne çıkıyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda, ayrıca günün ilerleyen saatlerinde Batı Karadeniz'in iç bölgeleri ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusunda yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde etkili olacağı öngörülüyor.
KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT ÇEKİLDİ
Yetkililer bazı bölgelerde yağışların yer yer kuvvetli olacağına dikkat çekiyor. Özellikle Doğu Anadolu'nun güneydoğusu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Antalya'nın batı ilçeleri ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinde riskin arttığı belirtiliyor.
Akşam saatlerinden sonra ise Tunceli, Bingöl, Ağrı, Muş, Erzurum'un güney kesimleri ve Elazığ çevrelerinde yağışın şiddetini artırması bekleniyor. Bu bölgelerde ani su baskınları ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapılıyor.
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR BUZLANMA RİSKİ ARTIYOR
Hava sıcaklıklarının özellikle güney ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde ise buzlanma ve don olaylarının etkili olması bekleniyor.
Öte yandan Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi ve kar erimesine bağlı riskler gündemde.
RÜZGAR ZAMAN ZAMAN KUVVETLENECEK
Rüzgarın genel olarak güney ve güneybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenirken, Marmara ve batı bölgelerde zamanla kuzeyli yönler etkili olacak. Doğu Anadolu'nun doğusunda ise sabah ve gece saatlerinde rüzgarın 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor.
ZİRAİ DON VE ÇIĞ UYARISI
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don riski bulunuyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşanların dikkatli olması isteniyor.
Ayrıca Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulanıyor.
TOPLAM 42 İLDE ALARM VERİLDİ
MGM'nin sarı kodlu uyarı listesinde yer alan illerin sayısı 42'ye ulaştı. Özellikle ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve tarımsal faaliyetlerde aksama yaşanabileceği belirtilerek vatandaşların tedbirli olması istendi.
İşte uyarı yapılan o iller:
Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Ardahan, Karabük ve Kilis.
ANKARA'DA NİSAN AYINDA KAR SÜRPRİZİ
Başkentte hava koşulları dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Ankara'da yarın beklenen yağışların, yer yer karla karışık yağmur şeklinde görülmesi öngörülüyor. Nisan ayında kar ihtimali, kentte alışılmışın dışında bir hava durumu yaşanabileceğine işaret ediyor.
İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR ÜÇ GÜN DAHA SÜRECEK
İstanbul'da da yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Kent genelinde önümüzdeki üç gün boyunca aralıklarla yağmur beklenirken, gökyüzünün çoğunlukla kapalı olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıklarda ise hissedilir bir düşüş yaşanacak.
9 NİSAN HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA'DA SAĞANAK ETKİLİ
Bölge genelinde çok bulutlu hava hakim. Gün içinde aralıklı yağmur ve sağanak geçişleri bekleniyor.
Çanakkale: Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı, 14°C
Edirne: Öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, 14°C
İstanbul: Gün boyu aralıklı yağmur ve sağanak etkili, 12°C
Sakarya: Öğle ve gece saatlerinde yağış geçişleri bekleniyor, 15°C
EGE'DE YAĞIŞ GENİŞ ALANA YAYILIYOR
İzmir'in kuzeyi dışında kalan kesimlerde sağanak yağışlar etkili olacak.
Afyonkarahisar: Öğle saatlerinde yağmur bekleniyor, 11°C
İzmir: Kuzey ilçeler hariç öğleden sonra sağanak geçişleri görülecek, 17°C
Manisa: Öğleden sonra yerel sağanak yağışlı, 16°C
Muğla: Gün boyunca aralıklı sağanak yağışlı, 15°C
AKDENİZ'DE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI
Bölge genelinde öğleden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Bazı noktalarda yağışın kuvvetlenmesi öngörülüyor.
Antalya: Öğleden sonra sağanak, batı iç kesimlerde yer yer kuvvetli, 21°C
Burdur: Öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı, 14°C
Hatay: Yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlı, 19°C
Adana: Öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı, 21°C
İÇ ANADOLU'DA GECE SAATLERİNDE KAR
Bölge genelinde öğleden sonra yağmur etkili olurken, gece saatlerinde doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Buzlanma riski de bulunuyor.
Ankara: Öğleden sonra yağmur, gece karla karışık yağmur ve yükseklerde kar, 11°C
Çankırı: Yağmurun ardından gece kar ve karla karışık yağmur bekleniyor, 12°C
Eskişehir: Öğle saatlerinde yağmurlu, 12°C
Konya: Öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı, 14°C
BATI KARADENİZ'DE KAR SINIRI DÜŞÜYOR
Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.
Bolu: Öğleden sonra yağmur, gece kar ve karla karışık yağmur, 10°C
Düzce: Öğleden sonra ve gece saatlerinde yağmurlu, 14°C
Kastamonu: Yüksek kesimlerde ve gece saatlerinde kar bekleniyor, 11°C
Zonguldak: Öğleden sonra ve gece yağmur geçişleri görülecek, 12°C
ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE KAR VE YAĞMUR BİRLİKTE
Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Yüksek kesimlerde çığ riski sürüyor.
Amasya: Gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar, 15°C
Rize: Öğle ve gece saatlerinde yağmur, 13°C
Samsun: Öğleden sonra yerel sağanak yağışlı, 14°C
Trabzon: Sabah ve gece saatlerinde yağmur geçişleri, 12°C
DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR
Bölgede hem kar hem yağmur etkili olacak. Özellikle bazı illerde kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor.
Erzurum: Akşam saatlerinden sonra kar, gece güney kesimlerde kuvvetli yağış, 4°C
Kars: Sabah ve gece karla karışık yağmur ve kar, 4°C
Malatya: Akşam saatlerinden sonra yağmur, 13°C
Van: Yağmur, yüksek kesimlerde kar, 9°C
GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ SAĞANAK RİSKİ
Bölge genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Doğu kesimlerde yağışın kuvvetlenmesi bekleniyor.
Diyarbakır: Akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak, 16°C
Gaziantep: Aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı, 16°C
Siirt: Yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak, 12°C
Şanlıurfa: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 17°C