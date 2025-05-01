Muslera kararı sezon sonunda!

2011 yılından bu yana Galatasaray kalesini koruyan ve kulübün efsaneleri arasına giren Fernando Muslera'nın yeni sezonda olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. 1 ay öncesine kadar takımdan ayrılma konusunda çok net olan Uruguaylı eldiven ya ülkesine ya da İtalya'ya dönüş için planlar yapıyordu. Ancak son 1 ay içinde Muslera'nın takımda kalma konusunda adımlar attığı öğrenildi. 38 yaşındaki kalecinin ayrılık ihtimalinin çok yüksek olması nedeniyle transfer arayışlarına başlayan yönetimin nasıl bir tavır alacağı merak konusu. Yönetimin sezon sonunda Muslera ile bir görüşme yapacağı ve bu kritik zirveden çıkacak sonuca göre hem Muslera'nın geleceğinin hem de kaleci planlamasının netleşeceği belirlendi.

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