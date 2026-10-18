Almanya’da film gibi firar: Uyuşturucu baronu Diyar Gündüz hastaneden kaçırıldı! Sahte bomba bırakıp scooterla kaçtılar
Kosta Rica üzerinden Almanya’ya 94 kilo kokain sokarken yakalanan ve toplam 17 yıl hapis cezası alan Diyar Gündüz, hastane kontrolü sırasında silahlı suç ortakları tarafından kaçırıldı. Görevli gardiyanları darbedip kelepçeleyen maskeli şahıslar, Gündüz’ün ayaklarındaki prangaları açarak elektrikli scooterlar vasıtasıyla kaçmayı başardı. Olay yerinde patlamaya hazır süsü verilmiş sahte bomba bırakan şüphelilerin yakalanması için Alman federal polisi, Avrupa genelinde kırmızı bültenle arama çalışması başlattı.
Almanya'nın Essen kentinde, uyuşturucu kaçakçılığı suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Türkiye uyruklu uyuşturucu baronu Diyar Gündüz, tedavi için götürüldüğü hastanede silahlı adamları tarafından film sahnelerini aratmayan yöntemle kaçırıldı.
GARDİYANLARI KELEPÇELEDİLER
Rahatsızlığı gerekçesiyle 4 gün önce radyoloji muayenesi için 2 gardiyan eşliğinde hastaneye getirilen Gündüz, planlı baskının merkezinde yer aldı.
Hastane içinde pusu kuran maskeli iki silahlı şahıs, aniden gardiyanlara saldırarak görevlileri etkisiz hale getirdi.
Gardiyanları kelepçeleyen saldırganlar, görevlilerin silahlarını gasp etti.
Şüpheliler, yanlarında getirdikleri özel kelepçe anahtarı sayesinde Gündüz'ün ayaklarındaki prangaları sökerek firar yolunu açtı.
SAHTE BOMBA BIRAKTILAR
Saldırganlar, polis ekiplerinin peşlerine düşmesini engellemek amacıyla bina girişine patlamaya hazır süsü verilmiş ahşap el bombası maketi bıraktı.
Hastaneden yaya olarak farklı yönlere dağılan şüpheliler, önceden hazırlanan elektrikli scooterlara binerek izlerini kaybettirdi.
Yaşanan akılalmaz firarın ardından Alman federal emniyet birimleri, firari baron ve suç ortaklarını yakalamak için tüm Avrupa genelinde kırmızı alarm verdi.
SUÇ DOSYASI KABARIK
Kökeni Mardin'e dayanan, Lübnan üzerinden Almanya'ya göç eden ve özellikle Berlin'deki organize suç yapılarıyla tanınan El-Zein aşiretine mensup Diyar Gündüz, 2025 yılında Essen kentinde Kosta Rica'dan getirdiği 94 kilo kokainle yakalanmıştı.
Soruşturmanın derinleşmesiyle, Gündüz liderliğindeki çetenin sadece Güney Amerika'dan kokain getirmediği, aynı zamanda Hollanda ve İspanya üzerinden Almanya'ya esrar ithal ettiği ortaya çıkarılmıştı.
SİCİLİ KABARIK
Çetenin suç faaliyetleri sadece uyuşturucu ticaretiyle sınırlı kalmadı.
Essen kentinde uyuşturucu çaldığı gerekçesiyle adamları tarafından kaçırılan şahsın, Duisburg'da depoda günlerce darbedildiği belirlendi.
Essen Bölge Mahkemesi tarafından görülen dava sonucunda Gündüz, organize uyuşturucu kaçakçılığından 12 yıl 6 ay, tehlikeli bedensel zarar verme ve özgürlükten mahrum bırakma suçlarından 4 yıl 6 ay olmak üzere toplam 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.