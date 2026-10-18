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Almanya’da film gibi firar: Uyuşturucu baronu Diyar Gündüz hastaneden kaçırıldı! Sahte bomba bırakıp scooterla kaçtılar

Kosta Rica üzerinden Almanya’ya 94 kilo kokain sokarken yakalanan ve toplam 17 yıl hapis cezası alan Diyar Gündüz, hastane kontrolü sırasında silahlı suç ortakları tarafından kaçırıldı. Görevli gardiyanları darbedip kelepçeleyen maskeli şahıslar, Gündüz’ün ayaklarındaki prangaları açarak elektrikli scooterlar vasıtasıyla kaçmayı başardı. Olay yerinde patlamaya hazır süsü verilmiş sahte bomba bırakan şüphelilerin yakalanması için Alman federal polisi, Avrupa genelinde kırmızı bültenle arama çalışması başlattı.

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Almanya’da film gibi firar: Uyuşturucu baronu Diyar Gündüz hastaneden kaçırıldı! Sahte bomba bırakıp scooterla kaçtılar

Almanya'nın Essen kentinde, uyuşturucu kaçakçılığı suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Türkiye uyruklu uyuşturucu baronu Diyar Gündüz, tedavi için götürüldüğü hastanede silahlı adamları tarafından film sahnelerini aratmayan yöntemle kaçırıldı.

Almanya’da organize suç örgütü liderliği ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından 17 yıl hapse mahkum edilen Diyar Gündüz, hastane kontrolü sırasında silahlı adamlarının düzenlediği operasyonla firar etti. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır)Almanya’da organize suç örgütü liderliği ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından 17 yıl hapse mahkum edilen Diyar Gündüz, hastane kontrolü sırasında silahlı adamlarının düzenlediği operasyonla firar etti. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır)

GARDİYANLARI KELEPÇELEDİLER

Rahatsızlığı gerekçesiyle 4 gün önce radyoloji muayenesi için 2 gardiyan eşliğinde hastaneye getirilen Gündüz, planlı baskının merkezinde yer aldı.

Hastane içinde pusu kuran maskeli iki silahlı şahıs, aniden gardiyanlara saldırarak görevlileri etkisiz hale getirdi.

Gardiyanları kelepçeleyen saldırganlar, görevlilerin silahlarını gasp etti.

Şüpheliler, yanlarında getirdikleri özel kelepçe anahtarı sayesinde Gündüz'ün ayaklarındaki prangaları sökerek firar yolunu açtı.

Gardiyanları etkisiz hale getirip silahlarını gasp eden saldırganlar, sahte bomba maketiyle panik yarattıktan sonra elektrikli scooter kullanarak kaçtı. Gardiyanları etkisiz hale getirip silahlarını gasp eden saldırganlar, sahte bomba maketiyle panik yarattıktan sonra elektrikli scooter kullanarak kaçtı.

SAHTE BOMBA BIRAKTILAR

Saldırganlar, polis ekiplerinin peşlerine düşmesini engellemek amacıyla bina girişine patlamaya hazır süsü verilmiş ahşap el bombası maketi bıraktı.

Hastaneden yaya olarak farklı yönlere dağılan şüpheliler, önceden hazırlanan elektrikli scooterlara binerek izlerini kaybettirdi.

Yaşanan akılalmaz firarın ardından Alman federal emniyet birimleri, firari baron ve suç ortaklarını yakalamak için tüm Avrupa genelinde kırmızı alarm verdi.

Avrupa çapında kırmızı alarm verilmesine neden olan olay, ülkedeki güvenlik zafiyetlerini yeniden gündeme taşıdı.Avrupa çapında kırmızı alarm verilmesine neden olan olay, ülkedeki güvenlik zafiyetlerini yeniden gündeme taşıdı.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Kökeni Mardin'e dayanan, Lübnan üzerinden Almanya'ya göç eden ve özellikle Berlin'deki organize suç yapılarıyla tanınan El-Zein aşiretine mensup Diyar Gündüz, 2025 yılında Essen kentinde Kosta Rica'dan getirdiği 94 kilo kokainle yakalanmıştı.

Soruşturmanın derinleşmesiyle, Gündüz liderliğindeki çetenin sadece Güney Amerika'dan kokain getirmediği, aynı zamanda Hollanda ve İspanya üzerinden Almanya'ya esrar ithal ettiği ortaya çıkarılmıştı.

Almanya’da uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlardan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Türk uyuşturucu baronu Diyar Gündüz, tedavi amacıyla götürüldüğü hastaneden silahlı adamları tarafından kaçırıldı. Almanya’da uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlardan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Türk uyuşturucu baronu Diyar Gündüz, tedavi amacıyla götürüldüğü hastaneden silahlı adamları tarafından kaçırıldı.

SİCİLİ KABARIK

Çetenin suç faaliyetleri sadece uyuşturucu ticaretiyle sınırlı kalmadı.

Essen kentinde uyuşturucu çaldığı gerekçesiyle adamları tarafından kaçırılan şahsın, Duisburg'da depoda günlerce darbedildiği belirlendi.

Essen Bölge Mahkemesi tarafından görülen dava sonucunda Gündüz, organize uyuşturucu kaçakçılığından 12 yıl 6 ay, tehlikeli bedensel zarar verme ve özgürlükten mahrum bırakma suçlarından 4 yıl 6 ay olmak üzere toplam 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İki gardiyanı etkisiz hale getirerek silahlarını gasp eden saldırganlar, bina girişine sahte el bombası bırakarak elektrikli scooterlar yardımıyla izlerini kaybettirdi. İki gardiyanı etkisiz hale getirerek silahlarını gasp eden saldırganlar, bina girişine sahte el bombası bırakarak elektrikli scooterlar yardımıyla izlerini kaybettirdi.

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