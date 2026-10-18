SAHTE BOMBA BIRAKTILAR Saldırganlar, polis ekiplerinin peşlerine düşmesini engellemek amacıyla bina girişine patlamaya hazır süsü verilmiş ahşap el bombası maketi bıraktı. Hastaneden yaya olarak farklı yönlere dağılan şüpheliler, önceden hazırlanan elektrikli scooterlara binerek izlerini kaybettirdi. Yaşanan akılalmaz firarın ardından Alman federal emniyet birimleri, firari baron ve suç ortaklarını yakalamak için tüm Avrupa genelinde kırmızı alarm verdi. Avrupa çapında kırmızı alarm verilmesine neden olan olay, ülkedeki güvenlik zafiyetlerini yeniden gündeme taşıdı.

SUÇ DOSYASI KABARIK Kökeni Mardin'e dayanan, Lübnan üzerinden Almanya'ya göç eden ve özellikle Berlin'deki organize suç yapılarıyla tanınan El-Zein aşiretine mensup Diyar Gündüz, 2025 yılında Essen kentinde Kosta Rica'dan getirdiği 94 kilo kokainle yakalanmıştı. Soruşturmanın derinleşmesiyle, Gündüz liderliğindeki çetenin sadece Güney Amerika'dan kokain getirmediği, aynı zamanda Hollanda ve İspanya üzerinden Almanya'ya esrar ithal ettiği ortaya çıkarılmıştı. Almanya’da uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlardan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Türk uyuşturucu baronu Diyar Gündüz, tedavi amacıyla götürüldüğü hastaneden silahlı adamları tarafından kaçırıldı.