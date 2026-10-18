Otomobildeki bir kişi camı kırıp dala tutunarak hayatta kaldı. (Foto: AA)

OTOMOBİLİN CAMINI KIRIP DALA TUTUNARAK KURTULDU

Gebze ilçesine bağlı Kadıllı Mahallesi Muhtarı Ahmet Özyurt, olayın Kadıllı ile Göçbeyli mahalleleri arasında meydana geldiğini belirtti.

Selden kurtulan kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Özyurt, yaşananları şöyle anlattı:

"Olayda hafif yaralanan kişinin bize anlattığı şöyle, otomobille suyun içinde sürüklendikten yaklaşık 100 veya 150 metre sonra camı kırarak dışarı çıktıklarını söyledi. Kurtulan kişi dala tutunarak sudan çıktığını söyledi. Derenin debisi çok yüksek. Konum olarak olayın olduğu yer iki şehrin tam sınırı. Derenin suları Ömerli Barajı'na gidiyor. Ekipler dron getirip arama yaptılar ama şu ana kadar bir gelişme yok."