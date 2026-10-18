İstanbul Pendik'te sel felaketi! Göçbeyli Deresi taştı, otomobille akıntıya kapılan 2 kişi kayboldu
İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak Pendik'te sele dönüştü. Göçbeyli Deresi'nin taşması sonucu otomobille sel sularına kapılan 3 kişiden biri kendi imkanlarıyla kurtulurken, 2 kişi kayboldu. AFAD, AKUT, SAK, itfaiye ve jandarma ekipleri kayıp 2 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı. Kurtulan kişinin otomobilin camını kırarak dışarı çıktığı ve bir dala tutunarak kurtulduğu öğrenildi.
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca şiddetini artıran sağanak yağış, Pendik ilçesinde sele neden oldu. Göçbeyli Mahallesi'nden geçen Büyük Dere'nin (Göçbeyli Deresi) taşması sonucu 34 HER 50 plakalı otomobilde bulunan 3 kişi sel sularına kapıldı. Araçtaki bir kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, akıntıya kapılan 2 kişiyi bulmak için ekipler harekete geçti.
DERE TAŞTI, OTOMOBİL SEL SULARINA KAPILDI
Pendik'in Göçbeyli Mahallesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle Büyük Dere'nin debisi yükseldi. Taşkın sırasında 34 HER 50 plakalı otomobil, içerisinde bulunan 3 kişiyle birlikte sel sularına kapıldı.
Araçta bulunan M.D.E. kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarırken, D.A. ile F.D. akıntıya kapılarak kayboldu.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla güvenli bölgeye taşınan M.D.E., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KAYIP 2 KİŞİ İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU
İhbar üzerine bölgeye Sualtı Arama Kurtarma (SAK), AKUT, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kayıp 2 kişi ile otomobilin akıntıya kapılarak sürüklenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, üç farklı noktada eş zamanlı arama çalışması başlattı.
Olayın meydana geldiği bölgenin İstanbul-Kocaeli il sınırında bulunması nedeniyle Kocaeli'den de destek ekipleri gönderildi.
Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK) ve Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma (ÇAK) ekipleri de çalışmalara katıldı.
OTOMOBİLİN CAMINI KIRIP DALA TUTUNARAK KURTULDU
Gebze ilçesine bağlı Kadıllı Mahallesi Muhtarı Ahmet Özyurt, olayın Kadıllı ile Göçbeyli mahalleleri arasında meydana geldiğini belirtti.
Selden kurtulan kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Özyurt, yaşananları şöyle anlattı:
"Olayda hafif yaralanan kişinin bize anlattığı şöyle, otomobille suyun içinde sürüklendikten yaklaşık 100 veya 150 metre sonra camı kırarak dışarı çıktıklarını söyledi. Kurtulan kişi dala tutunarak sudan çıktığını söyledi. Derenin debisi çok yüksek. Konum olarak olayın olduğu yer iki şehrin tam sınırı. Derenin suları Ömerli Barajı'na gidiyor. Ekipler dron getirip arama yaptılar ama şu ana kadar bir gelişme yok."
ÜÇ FARKLI NOKTADA ARAMA YAPILIYOR
Şiddetli akıntı ve olumsuz hava koşullarına rağmen ekiplerin kayıp D.A. ile F.D.'yi bulmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.
Arama kurtarma ekipleri, dere yatağı ve suyun sürüklenme güzergahındaki üç farklı noktada çalışmalarını yoğunlaştırdı. Dron desteğiyle de tarama yapılan bölgede kayıp 2 kişiye ve otomobile ulaşılmaya çalışılıyor.