TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un önümüzdeki haftadan itibaren Mecliste grubu bulunan AK Parti, Yeni Parti, MHP, DEM Parti, CHP ve Yeni Yol liderleriyle bir araya gelmesi planlanıyor.

Terörsüz Türkiye'nin yasal altyapısı olarak kabul edilen Çerçeve Yasa'da, terör örgütünün kendini feshedip silah bırakma sürecini takip etmek için İzleme Komisyonu oluşturulması hükme bağlandı. Bu komisyonun, teyit ve tespit kararı beklenmeden kurulacağı da kamuoyuyla paylaşıldı.

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Kurtulmuş, parlamentoda grubu bulunmayan partilerin lider ya da temsilcileriyle de görüşecek. Kurtulmuş, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna üye vermeyen İYİ Parti Genel Başkanını da ziyaret edecek.

Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında İzleme Komisyonu için siyasi parti liderleriyle görüşecek. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

ÜYE VERMELERİNİ İSTEYECEK

Kurtulmuş, daha önce yaptığı açıklamalarda İzleme Komisyonunun hızlı bir şekilde kurulacağını belirtmişti. Kurtulmuş, liderlerle yapacağı görüşmelerde İzleme Komisyonuna üye vermelerini isteyecek. Görüşmeler sırasında komisyonun kaç üyeden oluşacağı, nasıl çalışacağı ve hangi konularda neler yapacağı konuşulacak.

ÜÇÜNCÜ GÖZ OLACAK

İrlanda ve Kolombiya başta olmak üzere dünyadaki benzer süreçlerde, silahsızlanma adımlarını izlemek için genellikle Birleşmiş Milletler (BM), yabancı devletler ya da uluslararası sivil toplum kuruluşları sürece dahil edildi. Bu duruma da "üçüncü göz" (hakem) denildi.

Kendi modelini geliştiren Türkiye, süreci takip etmek için üçüncü bir göz istemedi. Kurtulmuş, uluslararası örneklerden farklı olarak dış aktörler yerine doğrudan TBMM'nin "üçüncü göz" olarak süreci denetleyeceğini açıklamalarında dile getirdi.

SÜRECİ DENETLEYECEK

İzleme Komisyonu; Terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki faaliyetleri izlemek, raporlamak, ilgili kurumlara tavsiyelerde bulunmak ve gerektiğinde yasal öneriler hazırlamakla görevlendirilmişti.