Suudi Arabistan'da askeri helikopter düştü: 2 subay hayatını kaybetti! Arkasında Husiler mi var?
Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Necran bölgesinde AH-6i tipi askeri keşif helikopteri düştü. Arap Koalisyonu, teknik arıza nedeniyle meydana gelen kazada 2 subayın hayatını kaybettiğini açıkladı. Yemen'deki İran destekli Husiler 17 Ekim'de, Suudi Arabistan'a ait Apache tipi helikopteri ülkenin güneyindeki Necran kenti yakınlarında düşürdüklerini ileri sürmüştü.
Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, ülkenin Necran bölgesinde teknik arıza nedeniyle keşif helikopterinin düşmesi sonucu 2 subayın hayatını kaybettiğini duyurdu.
ARAP KOALİSYONU: TEKNİK ARIZADAN DÜŞTÜ
Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Ulusal Muhafızlar Bakanlığına bağlı AH-6i tipi keşif helikopterinin Necran bölgesinde teknik arıza nedeniyle düştüğünü belirtti.
Maliki, kazada helikopterin hava mürettebatını oluşturan 2 subayın yaşamını yitirdiğini kaydetti.
HUSİLERDEN APACHE İDDİASI
Yemen'deki İran destekli Husiler 17 Ekim'de, Suudi Arabistan'a ait Apache tipi helikopteri ülkenin güneyindeki Necran kenti yakınlarında düşürdüklerini ileri sürmüştü.
Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.
Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.
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