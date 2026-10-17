Protestoların zirve yaptığı tarihin 17 Ekim olması dikkat çekti. 17 Ekim 1961'de Paris'te binlerce Cezayirlinin katledildiği tarihi dönüm noktasına denk gelen yürüyüşler, Fransız kamuoyunda tarihi Mayıs 1968 lise eylemleri ve öğrenci ayaklanmalarına benzetildi.

PANKARTLI PROTESTO: "SOYKIRIMCILARI DEĞİL LİSELERİ FİNANSE EDİN!"

Eylemlerde hükümetin dış politikası da sert bir dille eleştirildi. Lise gösterilerinde Filistin bayrakları dalgalandırılırken, öğrenciler kefiyeleriyle alanlara indi. Gösterilerde açılan "Liseleri ve eğitimi finanse edin, soykırımcıları değil!" yazılı pankart sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

AVRUPA BAHARI MI BAŞLIYOR?

Fransa'daki ateş komşu ülkelere de sıçradı. İspanya ve Belçika'da öğrenciler sokağa inerken, Almanya'dan da eylemcilere destek mesajları geldi.

SİYASİLERİN YAKLAŞIMI

Sol partiler ve milletvekilleri alanlara inerek gençlerle yürürken, aşırı sağ partiler gösterilere sert tepki göstererek destek vermedi.

PARİS SAVAŞ ALANI: BELEDİYE BİNASI ATEŞE VERİLDİ

Fransa'nın başkenti Paris başta olmak üzere ülke genelinde Sarı Yelekliler hareketinin yeniden alevlenmesiyle gerilim tırmanırken, olaylar sırasında bir belediye binasının ateşe verildiği anlar da kameralara yansıdı.

Ekrana yansıyan görüntülerde, eylemcilerin belediye binasını ateşe verdiği anlar saniye saniye kaydedildi. Fransız İhtilali'ni anımsatan görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.