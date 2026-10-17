Fransa'da kriz derinleşiyor! Sokaklar alev alev: "Soykırımcıları değil eğitimi finanse edin"
Fransa'da akaryakıt zammı, hayat pahalılığı ve eğitim bütçesine tepki gösteren öğrenciler ile Sarı Yelekliler yeniden sokağa indi. Paris'te araçlar yakıldı, sokaklar karıştı. AA Muhabiri Esra Taşkın A Haber canlı yayınında olay yerinden gelişmeleri aktardı.
A Haber canlı yayınında Anadolu Ajansı Fransa Muhabiri Esra Taşkın olay yerinden aktardı: Fransa'da 2018 yılından bu yana en sert toplumsal dalgalanmalardan biri yaşanıyor. Hayat pahalılığı, akaryakıt zamları ve eğitimdeki bütçe krizine karşı lise ve üniversite öğrencileri ile Sarı Yelekliler sokaklara döküldü.Sarı yelekliler Paris'i yaktı geçti
Paris'te araçların ateşe verildiği, belediye binalarının hedef alındığı ve polisin sert müdahalede bulunduğu eylemler komşu ülkelere de sıçradı.
Fransa'da 17 Eylül'de öğretmenlerin atama, personel yetersizliği ve bütçe talepleriyle başlattığı eylemler, lise ile üniversite öğrencilerinin ve ardından Sarı Yelekliler grubunun katılımıyla ülke genelinde dev bir toplumsal harekete dönüştü. Paris'in Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak saatlerce yürüyen göstericiler, başkentin birçok noktasına yayılarak polis müdahalesini zorlaştırdı.
OKULLAR YANDI, BİNALAR VE ARAÇLAR ATEŞE VERİLDİ
Protestolar sadece Paris ile sınırlı kalmadı. Diğer şehirlerde belediye binalarına saldırılar düzenlenirken, sokaklardaki araçlar ateşe verildi. Prestijli liselerin ve üniversitelerin öğrencileri de arkadaşlarının eylemlerine destek verdi.
Gelişmeler üzerine açıklamalarda bulunan AA Fransa Muhabiri Esra Taşkın, okulların tamamen olmasa da büyük bir kısmının güvenlik tedbirleri nedeniyle çevrim içi eğitime geçtiğini bildirdi. Lise eylemlerine orantısız güç kullanımına sınır getirildiği ancak Sarı Yeleklilerin sahaya inmesiyle polisin müdahale mühimmatlarını yeniden devreye sokacağı değerlendiriliyor.
17 EKİM DETAYI VE MAYIS 1968 BENZETMESİ
Protestoların zirve yaptığı tarihin 17 Ekim olması dikkat çekti. 17 Ekim 1961'de Paris'te binlerce Cezayirlinin katledildiği tarihi dönüm noktasına denk gelen yürüyüşler, Fransız kamuoyunda tarihi Mayıs 1968 lise eylemleri ve öğrenci ayaklanmalarına benzetildi.
AVRUPA'NIN 2. BÜYÜK EKONOMİSİNDE NE YAŞANIYOR?
Avrupa'nın 2. büyük ekonomisine sahip Fransa'da yaşanan derin krizin arkasında yatan sebepler şu şekilde sıralandı:
- Eğitimde altyapı ve ısınma krizi: Binalardaki izolasyon eksikliği nedeniyle aşırı sıcaklarda ders yapılamaması, kışın ise binaların ısınamaması.
- Sürekli değişen bakanlık ve sistem: Macron döneminde kurulan üniversite başvuru platformu (Parcoursup) nedeniyle gençlerin istediği lisans programlarına yerleşememesi ve gelecek kaygısı.
- Bütçe ve atama yetersizliği: Öğretmen açığı ve okullara ayrılan bütçenin yetersiz kalması.
PANKARTLI PROTESTO: "SOYKIRIMCILARI DEĞİL LİSELERİ FİNANSE EDİN!"
Eylemlerde hükümetin dış politikası da sert bir dille eleştirildi. Lise gösterilerinde Filistin bayrakları dalgalandırılırken, öğrenciler kefiyeleriyle alanlara indi. Gösterilerde açılan "Liseleri ve eğitimi finanse edin, soykırımcıları değil!" yazılı pankart sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.
AVRUPA BAHARI MI BAŞLIYOR?
Fransa'daki ateş komşu ülkelere de sıçradı. İspanya ve Belçika'da öğrenciler sokağa inerken, Almanya'dan da eylemcilere destek mesajları geldi.
SİYASİLERİN YAKLAŞIMI
Sol partiler ve milletvekilleri alanlara inerek gençlerle yürürken, aşırı sağ partiler gösterilere sert tepki göstererek destek vermedi.
PARİS SAVAŞ ALANI: BELEDİYE BİNASI ATEŞE VERİLDİ
Fransa'nın başkenti Paris başta olmak üzere ülke genelinde Sarı Yelekliler hareketinin yeniden alevlenmesiyle gerilim tırmanırken, olaylar sırasında bir belediye binasının ateşe verildiği anlar da kameralara yansıdı.
Ekrana yansıyan görüntülerde, eylemcilerin belediye binasını ateşe verdiği anlar saniye saniye kaydedildi. Fransız İhtilali'ni anımsatan görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
SARI YELEKLİLER KİMDİR?
2018'de Macron'un ilk döneminde akaryakıt zamlarıyla ortaya çıkan, resmi bir lideri ya da dernek bağı bulunmayan, kırsal kesim ağırlıklı ve "Başımızda kimse yok, kendi fikrimizi savunuyoruz" diyen halk hareketi.
SOSYAL MEDYADA DURUM NEDİR?
Çocuklar sosyal medyada da örgütleniyorlar ve hatta polisler de kendisini öğrenci olarak gösterip söz konusu gruplara katılmaya çalışıyorlar.
Emmanuel Macron şu açıklamada bulundu:
"Cumhuriyetimizde şiddete yer yok.
Kamu binalarına ve iş yerlerine saldıran, valiliklere zarar veren, belediye binalarını dahi yağmalayan herkes yargılanacak ve cezalandırılacak.
Gösteri yapma hakkının korunmasını sağlayan güvenlik güçlerimize, milletimizin desteğini ifade ediyorum.
Kurumlarımızı yıkmaktan başka amacı olmayan ve taleplerini barışçıl yollarla dile getirmek isteyen insanları engelleyen kaos çıkarıcılarına karşı hep birlikte duracağız."