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David’le ilk temas

Olası Osimhen ayrılığı için alternatif üretmeye çalışan Sarı-Kırmızılılar, Lille ile sözleşmesi bitecek olan Jonathan David’le ilk teması sağladı. Kanadalı yıldızın maaş ve imza parası taleplerinin çok fazla olduğu ve Galatasaray yönetimin şimdilik geri adım attığı ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025
David’le ilk temas

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Victor Osimhen'in takımda kalması için tüm finansal hazırlıkları yapan Galatasaray bir yandan da olası ayrılık için alternatifler üretiyor. Çok sayıda önemli golcüyü listesine alan Sarı- Kırmızılılar, Avrupa'da sezonun flaş isimlerinden biri olan Jonathan David'le ilk teması sağladı.

BAŞKAN YETKİYİ VERDİ
Alınan bilgilere göre menajer George Gardi, Başkan Dursun Özbek'ten yetki alarak Kanadalı yıldızın menajeriyle bir görüşme yaptı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve çok sayıda önemli takımdan teklif alan Jonathan David'in maaş ve imza parası taleplerinin çok yüksek olduğu ortaya çıktı. 25 yaşındaki futbolcunun 10 milyon Euro maaş ve 15 milyon Euro da imza parası talep ettiği belirlendi. Galatasaray yönetiminin bu rakamları çok fazla bulduğu ve şimdilik transferde geri adım attığı ifade edildi.

SEZON SONU BIR DAHA
Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın sezon sonunda David'in menajeriyle birkez daha görüşeceği ve indirim talep edeceği öğrenildi. Bu sezon Lille formasıyla tüm kulvarlarda 46 maça çıkan Jonathan David 25 gol ve 11 asistlik harika bir performans sergiledi. Yıldız futbolcu özellikle Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle dikkatleri çekti.


OSIMHEN PRİM DAĞITTI
SADECE futboluyla değil saha dışındaki davranışlarıyla da gönülleri fetheden Victor Osimhen'den alkış alan bir davranış geldi. Nijeryalı yıldız ülkesinin takımı Remo Stars'ın şampiyonluğunun ardından tüm takıma verilmek üzere prim olarak 10 milyon Nijerya Nairası (Yaklaşık 250 bin lira) bağışta yaptı ve arkadaşını görüntülü arayarak tebrik etti. Bu jest Nijerya basınında da geniş yer buldu.

DAVINSON'LA İLGİLİ CAN SIKAN İDDİA
Galatasaray defansının en önemli ismi olan Davinson Sanchez'le ilgili Kolombiya basınından can sıkacak bir iddia geldi. Yapılan haberde, "Sanchez'in Galatasaray'dan ayrılma ihtimali çok yüksek. Şu anda oyuncuyla en çok bir İspanyol kulübü ilgileniyor. Fiorentina ve Everton da durumunu sordu. Her iki takım da stoperi yıllardır istiyor ama Galatasaray'ın talep ettiği 20 milyon doların üzerindeki bonservis bedelini ödemeye yanaşmıyorlar" ifadesi kullanıldı.

FABRİKA AYARINA GERİ DÖNDÜ
Son iki sezonda şampiyon olurken ligin en az gol yiyen takımı olma özelliğini taşıyan Galatasaray bu sezon savunma kısmında büyük krizler yaşamıştı. Ancak Sarı-Kırmızılılar son 1 ayda fabrika ayarlarına geri döndü. Özellikle Lemina'nın 11'e monte edilmesi sonrasında ciddi bir çıkış yaşayan Okan Buruk'un ekibi Nisan ayında oynadığı lig maçlarında kalesinde yalnızca 1 gol gördü. Cimbom bu maçlarda kalesinde yalnızca 0.56 gol beklentisi yaşadı.

BAYERN'İN ŞARTI VAR!
Alman basını, Sacha Boey ve Galatasaray eksenindeki gelişmelerle ilgili bir haber yaptı. Haberde, "Boey, Galatasaray'a dönebilir ancak bir şartla... Galatasaray satın alma opsiyonlu bir kiralama formülünü tercih ediyor. Bayern Münih, daha iyi bir çözüm bulamazsa bu tür bir anlaşmaya razı gelebilir" denildi.

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