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Beşiktaş’a tarihi gelir!

200 milyon Dolar gelir hedeflenen Dikilitaş’taki gayrimenkul projesi için Emlak Konut ile iş birliği imzalandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025
Beşiktaş’a tarihi gelir!

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Serdal Adalı başkanlığındaki yönetimin 200 milyon Dolar gelir hedeflediği Dikilitaş'taki gayrimenkul projesi için Emlak Konut ile iş birliği anlaşması imzalandı. Yapılan açıklamada,"Kulübümüz, Dikilitaş Mahallesi'nde bulunan 15.382,49 m² yüz ölçümüne sahip taşınmazımız üzerinde proje geliştirmek amacıyla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile iş birliği protokolü imzalamıştır. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile geliştirilecek projeden elde edilecek gelirle kulübümüz mali açıdan güçlü bir yapıya kavuşacaktır" difadelerine yer verildi.

DERBİ ÖNCESİ STOPER KRİZİ
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta bu maç öncesinde stoper krizi patlak verdi. Siyah-Beyazlılar'da Paulista ve Emirhan'ın sakatlıkları bulunuyor. Uduokhai ve Necip ise hazır değil. Solskjaer'in elinde şu an tek sağlam stoper olarak Tayyip Talha Sanuç kalmış durumda. Emirhan ve Paulista'nın yetişememesi durumunda stoperde Svensson ve Tayyip Talha'nın oynaması bekleniyor.

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