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Fener’in hedefi

Sarı- Lacivertliler'de Edin Dzeko ile yolların ayrılması bekleniyor. Ayrıca Faslı forvet Youssef En Nesyri'ye gelecek teklifler değerlendirilecek. Fenerbahçe olası ayrılıklar nedeniyle o bölgeyi dünya yıldızı bir oyuncuyla doldurmak istiyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Nisan 2025
Fener’in hedefi

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Fenerbahçe'de forvet hattı gelecek yıl yeniden dizayn edilecek... Sarı- Lacivertliler'de Edin Dzeko ile yolların ayrılması bekleniyor. Ayrıca Faslı forvet Youssef En Nesyri'ye gelecek teklifler değerlendirilecek. Fenerbahçe olası ayrılıklar nedeniyle o bölgeyi dünya yıldızı bir oyuncuyla doldurmak istiyor.

MOURINHO DA İSTİYOR
Hedefteki isim ise Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'de forma giyen Aleksandar Mitrovic... Fenerbahçe, yıldız golcünün menajeri ile ilk teması kurdu. Başarılı forvet için kıran kırana pazarlıklar sürüyor. Sarı- Lacivertliler'de teknik direktör Jose Mourinho'nun da bu transfer için çok ısrarcı olduğu öğrenildi.

52.6 MİLYON EURO ÖDEDİ
Bu sezon 30 maçta 23 gol ve 6 asiste imza atan Mitrovic, 29 gole katkıda bulundu. Fulham, Anderlecht, Newcatle ve Partizan gibi takımların formasını giyen 30 yaşındaki santraforun Al Hilal ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Mitrovic, 2023 yılında Fulham'dan Al Hilal'e 52.6 milyon Euro'ya transfer olmuştu. 98 kez Sırbistan Milli Takım formasını giyen Mitrovic, 59 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Sarı-Lacivertliler, 30 yaşındaki golcü Aleksandar Mitrovic'in menajeriyle temas kurdu. Yıldız oyuncu için kıran kırana pazarlık yapılıyor.

FRANSIZLAR PEŞİNDE
Gelecek sezon takıda düşünülmeyen Fenerbahçe'nin stoperi Alexander Djiku için Fransız kulüpleri sıraya girdi. Brest, Nice ve Reims'in Ganalı stoperi transfer etmek için uğraş verdiği belirtildi. Sarı- Lacivertli Yönetim, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki oyuncunun satış için zorluk çıkarmayacak. Jose Mourinho önümüzdeki sezonun kadrosunda tecrübeli oyuncuyu düşünmüyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkan Djiku, 1 kez gol atma başarısı gösterdi.

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