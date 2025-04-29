Ancelotti’nin yerine Alonso

Bu sezon Avrupa'da ve ligde istediği sonuçları alamayan Real Madrid, sezon sonunda teknik direktör Carlo Ancoletti'yle yolları ayırıp Xabi Alonso'yu getirmeyi düşünüyor.

İspanyol basınında yer alan haberde Real Madrid yönetimi yeni sezonda İtalyan teknik adamla yola devam etmeme kararı aldı. Bernabeu yönetiminin, Bayer Leverkusen'de tarihi başarılara imza atan ve aynı zamanda kulübü de yakından tanıyan Xabi Alonso ile anlaşma zemini arayacağı aktarıldı.

Öte yandan Ancelotti'nin sezon sonunda Real'den ayrılıp Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği de gelen haberler arasında.