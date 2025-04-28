Zeyyat Kafkas: Lime lime doğranıyoruz

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas maç sonrası flaş açıklamalar yaptı. Kafkas,"Camiamız lime lime ediliyor, buna sessiz kalamayız. Lütfen diyoruz artık. Şu çocukların emeğine yazık. Federasyon başkanının MHK'da etkisi var mı yoksa kendisine operasyon mu yapılıyor, bunu kendisi bilecek" dedi.



Kafkas,"VAR'ın başında hangi uyruktan, kimin olduğu önemli değil. Burada sistemsel bir hata var. Kimisi 'yapı' der, kimisi başka bir şey ama var yani bir şey var. Kesinlikle bir şey var. Trabzonspor üzerine bir oyun oynanıyor. Buna 'dur' diyecek olan da TFF başkanıdır" dedi.

Trabzonspor'un Ukraynalı golcüsü Sikan Bordo- Mavili formayla 17'de siftah yaptı. Maçı da 2 gol, 1 asistle tamamladı.



SAVUNMADA DAHA İYİ OLMALIYIZ

Trabzonspor teknik Direktörü Fatih Tekke maç sonrası açıklmalarda bulundu. Tekke, "Savunmada benim takımım daha iyi olmak zorunda ama böyle bir vaktimiz yok. Ama şu anda beklediğimin çok üzerinde. Kupada finale çıktık. Ligde şu anda 45 puandayız. İkinci yarıda daha iyi olabilirdik ama en önemlisi 3 puan" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN