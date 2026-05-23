Gülistan Doku dosyasında kritik gelişme! Umut Altaş için iade süreci başladı
Tunceli’de 2020’den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş, ABD’de gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, iade sürecinin başlatıldığını duyurarak, “Suçlu nerede olursa olsun, hangi ülkeye saklanırsa saklansın, devletimizin nefesi ensesinde olmaya devam edecektir” dedi.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Soruşturma kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındı.
BAKAN ÇİFTÇİ DUYURDU: İADE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Altaş'ın gözaltına alınmasının ardından iade sürecinin başlatıldığını açıkladı.
Çiftçi, "Gülistan Doku dosyasında adaletin tecellisi için yürüttüğümüz kararlı mücadele, bugün uluslararası ölçekte önemli bir aşamaya ulaşmıştır. 21 Nisan 2026 tarihinde hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş, Interpol başta olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin güvenlik birimleriyle yürüttüğümüz çok katmanlı ve titiz iş birliği neticesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmıştır. Şüphelinin ülkemize iade süreci derhal başlatılmış, adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm diplomatik ve hukuki mekanizmalar devreye sokulmuştur" dedi.
ABD, FBI VE INTERPOL HATTINDA TEMAS TRAFİĞİ
Bakan Çiftçi, 21 Nisan 2026 tarihinden itibaren Altaş hakkında yürütülen uluslararası koordinasyonun kesintisiz sürdüğünü bildirdi.
Çiftçi'nin açıklamasına göre, ABD INTERPOL birimi, FBI irtibat görevlileri ve ilgili güvenlik makamlarıyla sürekli temas sağlandı. Firari şüpheliye ilişkin elde edilen bilgiler düzenli olarak ilgili birimlerle paylaşıldı.
HAREKET ALANI ADIM ADIM DARALTILDI
Altaş'ın ABD'deki hareket alanının adım adım daraltıldığını vurgulayan Çiftçi, kırmızı bülten ve geçici tutuklama talebinin uluslararası mercilere vakit kaybetmeden iletildiğini belirtti.
Bakan Çiftçi, "Şüpheli hakkında hazırlanan kırmızı bülten ve geçici tutuklama talebi, ilgili uluslararası mercilere vakit kaybetmeden iletilmiş, süreç boyunca elde edilen tüm teknik veriler ve soruşturmaya katkı sağlayabilecek bilgiler anlık şekilde ilgili ülke makamlarıyla paylaşılmıştır.
INTERPOL, FBI ve ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimiyle yürütülen eş zamanlı koordinasyon neticesinde firari şahsın hareket alanı adım adım daraltılmış, New York bölgesindeki varlığı tespit edilerek gözaltı süreci hızla sonuçlandırılmıştır" ifadelerini kullandı.
RÖPORTAJ VE AÇIK KAYNAK GÖRÜNTÜLERİ DE DOSYAYA GİRDİ
Bakan Çiftçi, Altaş'ın bazı medya kuruluşlarına verdiği röportajlar ile açık kaynaklarda tespit edilen görüntülerin de ilgili birimlerle paylaşıldığını açıkladı.
Çiftçi, bu bilgiler ışığında yürütülen koordinasyon sonucunda Umut Altaş'ın ABD'de gözaltına alındığını ve iade işlemlerinin yeniden hızlandırıldığını kaydetti.
"İADE İŞLEMLERİ YENİDEN HIZLANDIRILDI"
Bakan Çiftçi, kırmızı bülten sürecinden sonra ABD makamlarıyla temasların yoğunlaştığını belirtti.
Çiftçi, "21 Nisan 2026 tarihinden itibaren yürütülen uluslararası koordinasyon kapsamında ABD INTERPOL birimi, FBI irtibat görevlileri ve ilgili güvenlik makamlarıyla sürekli temas sağlanmış, firari şüpheliye ilişkin elde edilen bilgiler düzenli olarak paylaşılmıştır.
Devam eden çalışmalar kapsamında şahsın bazı medya kuruluşlarına verdiği röportajlar ve açık kaynaklarda tespit edilen görüntüler de ilgili birimlerle paylaşılmış, sürdürülen koordinasyon neticesinde Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmıştır. Bu gelişme doğrultusunda iade işlemleri yeniden hızlandırılmıştır" açıklamasında bulundu.
TEKNOLOJİ VE İSTİHBARAT TAKİBİ DEVREDE
Bakan Çiftçi, gelişmenin yalnızca operasyonel bir başarı olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin suç ve suçluyla mücadelede ulaştığı küresel kapasiteyi gösterdiğini söyledi.
Çiftçi, "Bu gelişmeler, aynı zamanda devletimizin suç ve suçluyla mücadelede ulaştığı küresel kapasitenin, teknolojik yetkinliğin ve kurumsal kararlılığın somut bir göstergesidir. Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımızın gelişmiş teknik imkânları, yeni nesil kriminal analiz sistemleri, daraltılmış baz çalışmaları, dijital veri inceleme yöntemleri ve uluslararası istihbarat koordinasyonu sayesinde artık hiçbir suçlu, zamanın akışına ya da ülke sınırlarına güvenerek adaletten kaçamayacaktır.
Güvenlik birimlerimiz tarafından yürütülen açık kaynak araştırmaları, dijital iz sürme faaliyetleri, sosyal medya analizleri, finansal hareket incelemeleri ve uluslararası veri paylaşım mekanizmaları sayesinde firari şüphelinin izleri hassasiyetle takip edilmiştir. Soruşturmaya katkı sağlayabilecek her veri titizlikle değerlendirilmiş, sosyal medya paylaşımlarından saha bilgilerine kadar tüm unsurlar adli süreçlerle koordineli şekilde analiz edilmiştir" dedi.
OCAK AYINDAN BU YANA 329 FİRARİ İADE EDİLDİ
Bakan Çiftçi, Türkiye'nin uluslararası alanda yürüttüğü suçluların iadesi çalışmalarına ilişkin dikkat çeken verileri de paylaştı. Çiftçi, yalnızca 1 Ocak-22 Mayıs tarihleri arasında 329 firari suçlunun yurt dışından Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı.
"DÜNYANIN HİÇBİR YERİ GÜVENLİ SIĞINAK DEĞİL"
Çiftçi, "Devletimizin kararlı mücadelesi neticesinde yalnızca 1 Ocak- 22 Mayıs tarihleri arasında 329 firari suçlunun yurt dışından ülkemize iadesi sağlanmıştır. Bu tablo, suçlular açısından dünyanın hiçbir yerinin güvenli bir sığınak olmadığını açıkça ortaya koymaktadır.
Bu süreç, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yalnızca kendi sınırları içerisinde değil, uluslararası alanda da suç ve suçluyla mücadelede yüksek koordinasyon kabiliyetine sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir. Cezasızlık algısını besleyen hiçbir yapıya, hiçbir ihmale ve hiçbir suskunluğa müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.
BAKAN ÇİFTÇİ'DEN NET MESAJ: DEVLETİN NEFESİ ENSESİNDE
Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmayacağını vurgulayan Bakan Çiftçi, Gülistan Doku dosyası üzerinden adalet mesajı verdi.
Çiftçi, "Toplumsal vicdanı derinden yaralayan hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına müsaade etmeyeceğiz. Devletimizin hafızası güçlüdür, adalet iradesi sarsılmazdır. Suçlu nerede olursa olsun, hangi ülkeye saklanırsa saklansın, devletimizin nefesi ensesinde olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
GÜLİSTAN DOKU'NUN AİLESİNE ADALET MESAJI
Bakan Çiftçi, başta Gülistan Doku'nun ailesi olmak üzere yıllardır adalet bekleyen vatandaşlara da seslendi.
Çiftçi, "Başta Gülistan Doku'nun ailesi olmak üzere yıllardır adalet bekleyen tüm vatandaşlarımız şunu bilmelidir ki hiçbir annenin gözyaşı, hiçbir babanın sessiz bekleyişi zamanın içinde kaybolmayacaktır. Maddi gerçek er ya da geç mutlaka ortaya çıkarılacak, hukuk önünde gereken hesap mutlaka sorulacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, vatandaşının hakkını ve hukukunu koruma iradesinden asla vazgeçmeyecektir" açıklamasında bulundu.