Fransa'dan Itamar Ben-Gvir’e yasak: Sumud aktivistlerine işkence görüntülerinin hesabını verecek
Fransa, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in ülkeye girişini yasakladı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in Gazze filosunda gözaltına alınan aktivistlere yönelik "kabul edilemez eylemleri" nedeniyle Fransa topraklarına girişinin derhal yasaklandığını açıkladı.
Hızlı Özet Göster
- Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in Gazze filosundaki aktivistlere yönelik eylemleri nedeniyle Fransa'ya girişini yasakladı.
- Barrot, Ben Gvir'in eylemlerinin İsrailli siyasetçiler tarafından da kınandığını ve Avrupa Birliği'ni Ben Gvir'e yaptırım uygulamaya çağırdığını belirtti.
- İsrail güçleri, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmaya çalışan Sumud filosundaki 430 aktivisti uluslararası sularda gözaltına aldı.
- Filo organizatörleri, gözaltındaki aktivistlerin İsrail'de kötü muameleye maruz kaldığını ve bazı kişilerin yaralandığını bildirdi.
- Itamar Ben Gvir, aktivistlerle alay ettiği bir video yayımladı ve aktivistlerin kötü muamele gördüğü iddiaları ortaya atıldı.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in Gazze filosunda gözaltına alınan aktivistlere yönelik "kabul edilemez eylemleri" nedeniyle Fransa topraklarına girişinin derhal yasaklandığını açıkladı.
FRANSA'DAN BEN GVIR'E YASAK
"Herhangi bir faydalı sonuç üretmeyen ve profesyonellikleri ile özverilerini takdir ettiğim diplomatik ve konsolosluk hizmetlerine yük bindiren bu filonun yöntemini onaylamıyoruz." diyen Barrot, "Ancak Fransız vatandaşlarının bu şekilde tehdit edilmesine, korkutulmasına ya da kötü muamele görmesine, özellikle de bunu yapan bir kamu görevlisi olduğunda, tahammül edemeyiz." ifadelerini kullandı.
YAPTIRIM ÇAĞRISI
Barrot, Ben Gvir'in eylemlerinin çok sayıda İsrailli siyasetçi tarafından da kınandığını belirtti ve "Bu durum, Filistinlilere karşı nefreti ve şiddeti teşvik eden şok edici açıklama ve eylemlerden oluşan uzun bir listenin devamıdır. İtalyan mevkidaşım gibi ben de Avrupa Birliği'ni Itamar Ben Gvir'e yaptırım uygulamaya çağırıyorum." dedi.
İsrail güçleri, Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmaya çalışan aktivistlerden oluşan 50 teknelik Sumud filosundaki 430 kişiyi salı günü uluslararası sularda yasa dışı şekilde gözaltına aldı.
İSRAİL SUMUD AKTİVİSTLERİNE İŞKENCE UYGULUYOR
Çarşamba günü Ben Gvir, aktivistlerle alay ettiği bir video yayımladı. Videoda aktivistlerin elleri bağlı şekilde yerde diz çöktüğü görüldü. Filo organizatörleri, aktivistlerin İsrail gözaltısında kötü muameleye maruz kaldığını belirtti. Birkaç kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, en az 15 kişinin ise cinsel saldırıya uğradığını bildirdi.