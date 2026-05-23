Itamar Ben Gvir, aktivistlerle alay ettiği bir video yayımladı ve aktivistlerin kötü muamele gördüğü iddiaları ortaya atıldı.

Barrot, Ben Gvir'in eylemlerinin İsrailli siyasetçiler tarafından da kınandığını ve Avrupa Birliği'ni Ben Gvir'e yaptırım uygulamaya çağırdığını belirtti.

"Herhangi bir faydalı sonuç üretmeyen ve profesyonellikleri ile özverilerini takdir ettiğim diplomatik ve konsolosluk hizmetlerine yük bindiren bu filonun yöntemini onaylamıyoruz." diyen Barrot, "Ancak Fransız vatandaşlarının bu şekilde tehdit edilmesine, korkutulmasına ya da kötü muamele görmesine, özellikle de bunu yapan bir kamu görevlisi olduğunda, tahammül edemeyiz." ifadelerini kullandı.

İtamar Ben Gvir'in Sumud aktivistleri ile alay ettiği görüntüler

YAPTIRIM ÇAĞRISI

Barrot, Ben Gvir'in eylemlerinin çok sayıda İsrailli siyasetçi tarafından da kınandığını belirtti ve "Bu durum, Filistinlilere karşı nefreti ve şiddeti teşvik eden şok edici açıklama ve eylemlerden oluşan uzun bir listenin devamıdır. İtalyan mevkidaşım gibi ben de Avrupa Birliği'ni Itamar Ben Gvir'e yaptırım uygulamaya çağırıyorum." dedi.

İsrail güçleri, Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmaya çalışan aktivistlerden oluşan 50 teknelik Sumud filosundaki 430 kişiyi salı günü uluslararası sularda yasa dışı şekilde gözaltına aldı.

İSRAİL SUMUD AKTİVİSTLERİNE İŞKENCE UYGULUYOR

Çarşamba günü Ben Gvir, aktivistlerle alay ettiği bir video yayımladı. Videoda aktivistlerin elleri bağlı şekilde yerde diz çöktüğü görüldü. Filo organizatörleri, aktivistlerin İsrail gözaltısında kötü muameleye maruz kaldığını belirtti. Birkaç kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, en az 15 kişinin ise cinsel saldırıya uğradığını bildirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya