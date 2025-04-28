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K.gümrük hasreti bitirdi

Karagümrük, Olimpiyat Stadı'nda Keçiörengücü'nü 1-0 yendi. Galibiyet golünü 44'te Wesley kaydetti. Ligde 3 maç sonra kazanan Karagümrük, puanını 63'e yükselterek Süper Lig'e çıkma yolunda ve 2. sıradaki yerini korudu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Nisan 2025
K.gümrük hasreti bitirdi

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TRENDYOL 1. Lig'in 36. haftasında Karagümrük, Olimpiyat Stadı'nda Keçiörengücü'nü 1-0 yendi. Galibiyet golünü 44'te Wesley kaydetti. Ligde 3 maç sonra kazanan Karagümrük, puanını 63'e yükselterek Süper Lig'e çıkma yolunda ve 2. sıradaki yerini korudu.

2. Lig toplu sonuçlar

KIRMIZI GRUP: Buca 1928-68 Aksaray: 1-4, Belediye Derince- Giresun: 2-1, Karabey Belediye-Menemen FK: 2-0, Karaman FK-Nazilli Belediye: 2-0, Beyoğlu Yeniçarşı-Elazığ: 0-2, Diyarbekir-Erbaa: 2-0, Serik Belediye-Arnavutköy: 5-0, Yeni Mersin- Van Spor FK: 0-0,

BEYAZ GRUP:
24 Erzincan-Fethiye: 2-0, Kastamonuİskenderun: 2-1,
Isparta 32-Altay: 1-2, Kepez-Karaköprü: 2-1, Kırklareli-Batman Petrol: 1-2, Sarıyer- Altınordu: 3-0, Sincan Ankara-Beykoz Anadolu: 1-1, İnegöl-1461 Trabzon: 3-1.

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