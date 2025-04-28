Kartal’ın gözü Salih’te!

Verim alamadığı orta sahasını yeni sezon da değiştirmeyi düşünen Siyah-Beyazlılar gözünü Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan'a dikti. Kartal'ın Al Musrati ve Onana gibi isimlerle yollarını ayırıp Alman ekibinin 27 yaşındaki orta sahasını kadrosuna katmak istediği öğrenildi.



Bu sezon başında Wolfsburg'a kiralanan ancak ocak ayında Dortmund'a dönen Salih bu sezon iki takımda toplam 25 maça çıktı. Salih'in kontratı 2026'da sona erecek. Salih A Milli Takım ile 23 maça çıktı. Deneyimli ön libero bu süreçte skor üretemedi.

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