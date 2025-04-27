Seri için sahada

Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u sahasında konuk edecek. Ligde oynadığı son iki maçını kazanan ve hafta içerisinde de kupada Göztepe'yi eleyerek adını finale yazdırma başarısı gösteren Bordo-Mavililer, bu çıkışını sürdürmek istiyor. 16.00'da başlayacak maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Papara Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.

UEFA'DAN SAHA DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNE RET!

Trabzon Kulübü, yarın İsviçre'nin Nyon şehrindeki Colovray Spor Merkezi'nde oynanacak UEFA Gençlik Ligi finalinin daha büyük kapasiteli bir stadyuma alınması yönündeki taleplerinin UEFA'nın reddettiğini duyurdu.