UEFA İstanbul Ofisi açılışında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu konuştu: Futbolumuz için tarihi bir gün

UEFA'nın İstanbul'daki temsilciliğinin açılışı dün gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Hacıosmanoğlu, "Bugün, Türk futbolu adına tarihi bir ana şahitlik ediyor; Türkiye ve İstanbul için büyük bir adım atıyoruz. Medeniyetlerin kesişme noktası, kıtaları buluşturan, farklı dinlerden ve gruplardan insanların yüzyıllardır bir arada yaşadığı eşsiz şehir İstanbul'umuz, futbolun bölgesel ve uluslararası merkezlerinden biri haline geliyor. Türkiye'nin futbol dünyasındaki etkisi daha da artacaktır. Bu sayede UEFA'ya üye ülke federasyonlarıyla daha etkin, hızlı ve kalıcı bir iletişim imkanı doğacaktır" dedi.



Hacıosmanoğlu ve Ceferin, Başkan Erdoğan'a hediye takdim etti.