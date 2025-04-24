Yarı finalin kazananı G.Saray’ın rakibi olacak!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bugün evinde Göztepe ile karşılaşacak. Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puanla ilk sırada tamamlayan Bordo-Mavililer, çeyrek finalde de evinde Bodrum FK'yi uzatmaya giden maçta 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.



Karadeniz ekibi, yarı finalde Göztepe'yi eleyerek geçen sezon olduğu gibi yine kupada finale yükselmeyi hedefliyor. Trabzonspor'da kırmızı kart cezalıları Okay Yokuşlu ve Mendy ile sakatlıkları bulunan Folcarelli, Draguş, Serdar Saatçı, Hüseyin Türkmen ve Onuralp Çevikkan, takımda yer alamayacak. Bu sezon elde ettiği başarılı sonuçlarla adından söz ettiren Göztepe ise Trabzonspor'u yenerek taraftarlarına büyük bir sevinç yaşatmayı hedefliyor.

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