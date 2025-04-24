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Paulista’ya teklif var

Corinthians ve Sao Paulo’nun Beşiktaş’ın Brezilyalı stoperine sözlü teklifte bulunduğu öne sürüldü. Brezilya ekiplerinin sezon sonu Beşiktaş’ın kapısını çalması bekleniyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Nisan 2025
Paulista’ya teklif var

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Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli stopere ülkesinin takımlarından Corinthians ve Sao Paulo'nun ilgi gösterdiği ve oyuncuya sözlü tekliflerde bulunduğu öğrenildi. 2 takımın sezon sonunda Beşiktaş'a teklif yapacakları da gelen haberler arasında. Yönetimin bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle çok sayıda maç kaçıran oyuncuyu iyi bir teklif gelmesi durumunda satmaya sıcak bakabileceği ifade ediliyor. Bu sezon 22 maçta süre alan ve 1 gol, 1 asistle oynayan 34 yaşındaki savunma oyuncusunun Beşiktaş ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

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