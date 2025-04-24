Paulista’ya teklif var

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli stopere ülkesinin takımlarından Corinthians ve Sao Paulo'nun ilgi gösterdiği ve oyuncuya sözlü tekliflerde bulunduğu öğrenildi. 2 takımın sezon sonunda Beşiktaş'a teklif yapacakları da gelen haberler arasında. Yönetimin bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle çok sayıda maç kaçıran oyuncuyu iyi bir teklif gelmesi durumunda satmaya sıcak bakabileceği ifade ediliyor. Bu sezon 22 maçta süre alan ve 1 gol, 1 asistle oynayan 34 yaşındaki savunma oyuncusunun Beşiktaş ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN