Fenerbahçe yönetimi Faslı yıldız golcü için bu kez tekliflere açık!

Fenerbahçe'de büyük umutlarla transfer edilen ancak son haftalarda formsuzluğu nedeniyle eleştirilen Faslı golcü Youssef En Nesyri ile önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertli Yönetimin sezon sonunda yıldız golcüyle yollarını ayırması bekleniyor. Daha önce Sevilla'da forma giyen yıldız golcü ile ilgili İspanyol medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı.



Habere göre En Nesyri ile Suudi Arabistan Ligi ekipleri yakından ilgileniyor. Suudi kulüplerin sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı ve resmi girişimlere başlayacağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin bu transferden beklentisi ise 35 milyon Euro. Yönetim, bu parayı verecek kulübe Faslı yıldızı vermeye hazır. Geçtiğimiz yıl İspanyol ekibi Sevilla'dan 19.5 milyon Euro'ya transfer edilen En Nesyri'nin güncel piyasa değeri ise 24.5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Bu sezon 46 maçta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 26 gol atarken 6 da asist yaptı. Faslı golcü, 28 Süper Lig maçında 16 gol atarken 5 asist yaptı ve toplamda 21 gole katkıda bulundu.



PERFORMANSI ELEŞTİRİLİYOR

Ligdeki son golünü 2 Mart'ta- Antalyaspor'a karşı atan Youssef En Nesyri, o tarihten beri gol sevinci yaşayamıyor. Yıldız oyuncu,nun son maçlardaki performansı taraftarlar tarafından da eleştiriliyor.

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