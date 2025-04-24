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Ali Koç ve yönetimine önemli mesaj!

Fenerbahçe kongre üyeleri bugün olağanüstü kongre için 4 aşamalı büyük bir imza kampanyası başlatıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Nisan 2025
Ali Koç ve yönetimine önemli mesaj!

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Fenerbahçe'de kazan kaynıyor... Süper Lig'de 11 yıldır şampiyonluğa hasret olan Sarı-Lacivertliler, Ali Koç başkanlığında taraftarlarını çok üzdü. Koç döneminde birçok yıldız oyuncu ve teknik adam kadroya katıldı, milyon Euro'lar harcandı ancak bir türlü istenilen kupa kazanılmadı.

Ali Koç döneminde 11 farklı teknik direktör görev yaptı. 155 transfer yapıldı. Fenerbahçe tarihinde herhangi bir lig şampiyonluğu olmadan en uzun süre görev yapan başkan Ali Koç. Üste üste geçen başarısız sezonlardan sonra Fenerbahçe'de isyan başladı. Sarı-Lacivertliler'de birçok eski yönetici Ali Koç yönetimini eleştirdi ve seçim mesajı verdi. Bu süreçte başkan adaylığı için kamuoyu yoklaması yapan isimlerde oldu.

Fenerbahçe kongre üyelerinden bu süreçle ilgili sürpriz bir çıkış geldi. Fenerbahçe kongre üyeleri tarafından bugün olağanüstü kongre için 4 aşamalı büyük bir imza kampanyası başlatılacak. Online imza, üyelik doğrulama, noter yönlendirmesi, Divan Kurulu'na teslim sürecini barındıracak imza kampanyası desteklediği aday fark etmeksizin mevcut tabloya dur demek isteyen tüm kongre üyelerini kapsayacak.

ARDA ATTI R.MADRID GETAFE'Yi YIKTI
La Liga'da Real Madrid Getafe'yi deplasmanda 1-0 yendi. Real Madrid 21'de Arda Güler'in golüyle 3 puana ulaştı. Bu sonuçla Real 72 puanla 2. sıradaki yerini korudu.

HESAP ZAMANI
Trabzonspor, bu sezon ligde iki kez karşılaştığı Göztepe karşısında galip gelemedi. Ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan maçı Göztepe 2-1 kazanırken, Trabzon'daki maç ise 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Trabzonspor, kupada bu kez şeytanın bacağını kırıp rakibini yenmek hem de sezonun hesabını kesmek istiyor. Fırtına, Göztepe'ye elerse 17. kez finale yükselecek.

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