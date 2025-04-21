Kadıköy’de büyük isyan: Fenerbahçe’nin Kayserispor karşısında aldığı beraberlik sonrasında taraftar çıldırdı!

Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kalırken karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte tribündeki taraftarlar adeta çıldırdı. 90+4'te gelen gol sonrasında tribünler Fenerbahçe Başkanı Ali Koç aleyhine bağırarak istifaya davet etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte futbolculara çok büyük tepki gösteren Sarı- Lacivertli taraftarlar başta Livakovic ve Carlos olmak üzere futbolcuları yuhaladı. Taraftarlar soyunma odasına inen futbolcuları protesto ederek ıslıkladı.

TRİBÜNDE ARBEDE YAŞANDI

Şampiyonluk mücadelesindeki önemli maç öncesi tribünleri tıklım tıklım dolduran Fenerbahçeli taraftarlar maçta alınan beraberlik sonrasında sadece Ali Koç ve futbolculara tepki göstermekle kalmadı. Taraftarlar eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulundu. Bu arada bir grup taraftar stadı terk etmek istemedi. Ancak güvenlik güçlerinin araya girmesiyle arbede yaşandı ve taraftar güç bela uzaklaştırıldı.

ÜZGÜNÜZ VE SORUMLUYUZ

Fenerbahçe 2. Başkanı Acun Ilıcalı maçtan sonra iyi bir kadro kurduklarını düşündüğünü söyleyerek, "Ciddi bir emek verdik ve iyi futbolcular transfer ettik. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Ancak bazen ne yaparsanız yapın olmuyor. Sonuçta futbol bu. Hem üzgünüz hem sorumluyuz. Taraftarımızın tepkisini saygıyla karşılıyoruz. Onlar bizim canımız. Lig bitimine 6 hafta var. Şansımız çok zor gözüküyor. Ancak taraftarımız ve futbolcularımızla sonuna kadar devam edeceğiz. Taraftarımızdan özür diliyoruz" dedi.



2 YIL SONRA DEJAVU

Fenerbahçe Kayserispor'la 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alırken Galatasaray ile arasındaki puan farkı da 5'e çıktı. 3-2 önde olduğu maçta 90+4'te yediği golle şok yaşayan Sarı- Lacivertliler 2022-23 sezonunda da benzer bir durumla karşı karşıya kalmıştı. 24 Nisan 2023'te İstanbulspor'u konuk eden Kanarya o karşılaşmada 3-2 öndeyken 90+6'da Eze'nin kafasından yediği golle sahadan 3-3 berabere ayrılmıştı. Fenerbahçe dün de Kayserispor maçında aynı ızdırabı yaşamış oldu.



İKİ PENALTI İTİRAZI

41. dakikada Skriniar, ceza sahası içinde kalınca Sarı- Lacivertli oyuncular hakeme baktı. Oğuzhan Çakır, VAR hakemi Jeroen Manschot'un incelemesini bekledi ve ardından oyunu devam ettirdi. 59. dakikada ise Dzeko'nun vuruşunun Jeanvier'in eline çarparak kornere gittiği yönünde itirazda bulunuldu.

KAYSERİ'YE BU KEZ TAKILDILAR

Fenerbahçe Kayserispor'a karşı son yıllarda büyük bir üstünlük kurmuştu. Sarı-Lacivertliler rakipleri önünde son 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik elde etmişti, Dünkü sonuçla birlikte son 11 maçta 2. beraberlik gelmiş oldu.



ŞEHİT ÇOCUKLARI SEREMONİDE YER ALDI

Fenerbahçe-Kayserispor müsabakası öncesinde gerçekleştirilen seremonide şehit çocukları yer aldı. Fenerbahçe Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle, asker, polis ve 15 Temmuz şehitlerinin çocuklarını maç seremonisinde ağırladı.

DJ KABİNİNE SALDIRI

Sarı-Lacivertli taraftarların protestoları sırasında statta yüksek sesle müzik açılması tansiyonu daha da yükseltti. Tepkilerin artması üzerine bazı taraftarlar müzik yayını yapan kabine giderek camlarını yumrukladı. Bu durum statta kısa süreli kaos yaşanmasına neden oldu.

SINIRDAKİLER KART GÖRMEDİ

Fenerbahçe'de Kostic, Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci, Maximin ve Amrabat sarı kartta ceza sınırındaydı. Bu oyunculardan her hangi biri kart görmeyince Gaziantep FK maçında cezalı oyuncu olmayacak.