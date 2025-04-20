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Galatasaray, Samsunspor ve Bodrum FK maçlarında rakip kaleyi topa tuttu

Sarı-Kırmızılılar, Samsun ve Bodrum maçlarında toplam 46 şut denedi. 95 kez rakip ceza sahası içinde topla buluştu ve rakiplerinin başını döndürdü.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Nisan 2025
Galatasaray, Samsunspor ve Bodrum FK maçlarında rakip kaleyi topa tuttu

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Son iki Süper Lig maçını 2-0'lık skorlarla kazanan Galatasaray, rakipleri karşısında müthiş istatistikler yakaladı. Sarı-Kırmızılılar, 31. haftada Samsun deplasmanında 3 puanı hanesine yazdırırken 0.87 gol beklentisi ile 11 şut denedi. 3 isabetliydi. Cimbom'un 1 kaçan net gol pozisyonu vardı. 6 korner attı. Rakip ceza sahası içinde 36 kez topla buluştu. 114 km. koştu. Rakibinin adeta başını döndürdü. Galatasaray, Bodrum FK maçını 2-0 kazanmasına rağmen birçok önemli gol pozisyonunu cömertçe harcadı. 3.50 gol beklentisi ile mücadele eden Aslan, 35 şutta 14 isabet yakaladı.

EVİNDE REKOR KIRDI
Galatasaray'ın Bodrum maçında 5 kaçan net pozisyonu vardı. 16 kez korner kullandı. 59 kez rakip ceza sahası içinde topla buluşurken 110 km. koştu. Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu (59), en fazla şut çektiği (35) ve korner kullandığı (16) maçı Bodrum FK karşısında oynadı.

PORTEKİZLİ HOCALARA KAYBETMİYOR!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Portekizli teknik adamlara karşı mağlup olmadı. Tecrübeli teknik adam, Jorge Jesus'a karşı 2 galibiyet, Fernando Santos, Ivo Vieira ve Jose Morais'e karşı da 1'er galibiyet elde etti. Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile mücadelesinde ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak hiç yenilgi yüzü görmedi.

CİMBOM ARA VERMEDİ
Bodrum FK'yı yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir virajı daha dönen Galatasaray, ara vermeden Konyaspor ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda oyuncuların bir hayli moralli oldukları gözlendi. Kemerburgaz'daki çalışmada futbolcular ve teknik heyetin sık sık şakalaştıkları görüldü.

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